Sternekoch Alexander Herrmann kocht und erzählt im Ulmer Congress Zentrum

Einst wurde gekocht oder gebraten, um sich zu ernähren. Dann begannen die Menschen die pure Lust am Essen zu entdecken und Rezepte zu entwickeln. Noch etwas später waren Kochen und Essen wie auch der Wirtshausbesuch ein gesellschaftliches Ereignis, das immer mehr die Gourmets auf den Plan rief. Daran hat sich nichts geändert, wobei Menschen mit dünnem Geldbeutel ziemlich außen vor bleiben und sich an der einfachen, rustikalen, aber toll schmeckenden Küche erfreuen. Seit einiger Zeit ist Kochen nun mit Show verbunden: im Fernsehen ebenso wie in großen Veranstaltungssälen, also vor viel Publikum. Das geht bis zum harten Wettstreit. Am Samstagabend war der gebürtige Kulmbacher Alexander Herrmann, Sternekoch und Inhaber mehrerer Restaurants sowie einer Kochschule, im Ulmer Congress-Centrum (CCU) zu Gast, um den Besuchern im voll besetzten Saal ein paar Geheimnisse der modernen Küche zu verraten, und sie sie höchst amüsant zu unterhalten. Das stand in der über dreistündigen, „Schnell mal was Gutes live“ betitelten Show fast im Vordergrund.

Alexander Herrmann, dessen Eltern bei einem Autounfall ums Leben kamen als er neun war, ging eisern seinen Weg, bis er es zum Sternekoch gebracht hatte. Inzwischen hat er Kochbücher geschrieben und sich zu einem der präsentesten und beliebtesten Fernsehköche entwickelt. Letzteres nicht nur, weil er am Herd ein großer Könner, sondern auch, weil er ein blendender Entertainer ist, der sympathisch und leutselig auf die Gäste zugeht. So hatten auch die Auserwählten aus dem Publikum keine Scheu, auf die Bühne zu kommen, mit dem Starkoch zu plaudern, ihm zu helfen oder gar als angeblicher Küchenmuffel ein Dessert nach Anweisung des weit entfernt sitzenden Herrmann zuzubereiten, das sogar gut gelang.

Die Besucher ließen sich führen, tobten auf Geheiß von Herrmanns Assistent Marco, wenn das Wort „Sternekoch“ fiel und große Beleuchtung aufflackerte. Die wenigsten Gäste waren wohl in der Lage zu kochen, was Alexander Herrmann am Herd zusammenzauberte. Natürlich: Seine Kalbfleisch-Brezn-Pflanzerl sind teurer als Fleischküchle aus ordinärem Schweine-/Rinder-Hackfleisch und seine auf der Haut gebratene Dorade in Thymian-Butter und Knoblauch mit speziell gewürztem Auberginenmus und Bröseln vom gerösteten Bauernbrot kann nicht jede Hausfrau, respektive jeder Hausmann, eben mal so schnell zubereiten. Die perfekt gebratene Ente muss elf (!) Stunden bei geringer Hitze im Ofen gegart werden und das hervorragend gebratene rosa Steak (nicht in ganz heißes Öl geben!), das vor dem Erhitzen gesalzen werden muss und im Olivenöl maximal mit 160 Grad gebraten werden darf, kann auch nicht jeder eben mal so auf den Tisch bringen.

Das gelingt schon eher beim Sauerkirsch-Prosecco-Sorbet mit gefrorenen Früchten, reichlich Zucker, frischer Vanille und Zitronenschale zum Abschluss des Menüs. Wer aus dem Publikum Kostpröbchen der zubereiteten Speisen kredenzt bekam, bekannte: Es hat gemundet.

Der Franke Alexander Herrmann, „der George Clooney unter den Sterneköchen“, wie der manchmal etwas aufdringliche Assistent Marco anmerkte, wurde während der Show vom Klingeln seines Handys überrascht. Es meldete sich sein Kollege Tim Mälzer und die Leute konnten den Smalltalk mit anhören. Zufall oder geplanter Teil der Show? Vermutlich Letzteres. Egal, wichtig war der Spaß.

Und den hatten die begeisterten Gäste, die zum Teil sogar von weiter her, also zum Beispiel aus Nördlingen oder München gekommen waren und das Kochen mit allen wichtigen Details auf einer großen Leinwand verfolgen konnten. Köstlich, als Herrmann erzählte, wie er für die Fernsehsendung „Verstehen Sie Spaß?“ von den Lockvögeln Ina Müller und Steffen Hallaschka hereingelegt worden war. Ach ja, und ein wenig gekocht hat Herrmann am Samstag auch.