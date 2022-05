Steinzeitdorf Ehrenstein startet in die Saison

Saisonstart im Steinzeitdorf Ehrenstein ist am 15. Mai. Der Förderverein Steinzeitdorf Ehrenstein lädt an dem Tag in der Zeit von 11 bis 16 Uhr ins Steinzeitdorf ein. Es gibt Informationen, Führungen, steinzeitliche Schmankerl, Brot aus dem Steinzeitofen, viele nette Leute und gute Laune, heißt es in der Pressemitteilung. Die Aktiven haben aüber den Winter fleißig gearbeitet: der Fußboden im Steinzeithaus hat einen Lehmestrich bekommen und der hölzerne Vorplatz ist entstanden. Backofen und Knüppelpfad werden bereits geplant und wie immer gibt es die Möglichkeit zur Mithilfe, so der Verein. Um 14 Uhr erwarten das Dorf einen ganz besonderen Gast und zwar das Ulmer Puppentheater. Der Professor hat die Zeitmaschine wieder gestartet und Kasperle reist ins Steinzeitdorf. Außerdem gibt es auch in dieser Saison wieder viele Mitmachaktionen: Kinder dürfen am 21. Mai steinzeitliche Keramik herstellen und im offenen Feuer brennen und am 8.Juni ist Mehl mahlen und Brot backen im Lehmofen angesagt. Für Erwachsene gibt es am 18. und 19.Juni die spannende Fortsetzung des Workshops mit Jürgen Junkmanns unter dem Motto „Steinzeittechnik und Ötzi-Pfeile“. Für alle Veranstaltungen, die alle im Freien stattfinden, sind noch Plätze frei.