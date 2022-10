Staunen, lachen, nachdenken

Erzähl mir was vom Tod! Diese Aufforderung mutet in einer Gesellschaft, die den Tod weitestgehend aus dem Alltagsleben verdrängt, befremdlich an. Aber Tod und Abschiednehmen gehören untrennbar zum Leben. Und so regt die soeben gestartete Mach-Mit-Ausstellung, die noch bis zum 3. März im Kindermuseum des Edwin Scharff Museums zu sehen ist, Kinder und Erwachsene jeglichen Alters dazu an, sich generationenübergreifend mit dem Thema auseinanderzusetzen.

Wie die Museumsleitung schreibt, nehmen sorgfältig gestaltete, stimmungsvolle Räume einzelne Aspekte in den Blick und begleiten den Weg ins oftmals Unbekannte.

Um über die Grenze in ein geheimnisvolles Jenseits zu gelangen, braucht es zunächst mal einen Reisepass. Den gibt’s gleich am Anfang im Reisebüro. Dieser Pass weist den weiteren Weg zu den großen Fragen des Diesseits.

An 13 Mitmach-Stationen gibt es wahrlich viel zu entdecken. Beginnend mit der Zeitschleuse, die den einzigen Zugang in die Ausstellung ermöglicht, finden sich die Gäste in einem Raum mit einer überdimensional großen Sanduhr wieder, die symbolisch für das Verrinnen der Zeit und die Vergänglichkeit steht. Kann man die Zeit vergehen sehen? Wie lang ist ewig? Und wachsen einem Engelsflügel, wenn man tot ist? Die Ausstellung hilft dabei, nach eigenen Antworten zu suchen, heißt es.

Derart eingestimmt führt die Reise durch abwechslungsreich gestaltete Stationen, die den Besuchern einen Weg durch Ängste, Hoffnungen und Wünsche weist. Über alle Jahrhunderte und Kulturen hinweg beschäftigen Menschen die immergleichen Fragen: Sind wir einfach weg, wenn wir gestorben sind? Oder ist jemand erst wirklich tot, wenn sich niemand mehr an ihn erinnert?

Das „Mexikanische Totenfest“ thematisiert bunt und fröhlich Abschiedsriten anderer Kulturen und zeigt großen und kleinen Besucher:innen, wie weltweit mit den Themen Tod, Abschiednehmen und Erinnerung umgegangen wird.

Ob leise und nachdenklich im Paradiesgarten mit einem archäologischen Grabfund oder heiter und spielerisch im Labor, in dem ein Unsterblichkeitstrunk gemixt werden kann - geschützte Erlebnisräume eröffnen die Möglichkeit, sich behutsam mit der anderen Seite des Lebens, dem Tod, zu beschäftigen.