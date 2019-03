Stauchaos nach Unfall auf B311 in beinahe ganz Ulm und Neu-Ulm

Kleiner Unfall, große Wirkung: Nach einem Unfall am Donnerstagmorgen auf der B311 auf Höhe der Illerspitze herrscht zur Stunde ein Stauchaos auf den Hauptverkehrsadern in Ulm und Neu-Ulm. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm auf Nachfrage mitteilt, sei der Unfall zur „Unzeit“ passiert.

Gegen 5.43 Uhr sei nach bisherigen Erkenntnissen ein Kleintransporter erst gegen die Betonleitplanke in der Illertalstraße gekracht. Das Fahrzeug kam ins Schleudern und habe sich dann gedreht. Der Fahrer wurde bei dem Unfall offenbar leicht verletzt.

Weil am beschädigten Fahrzeug Betriebsflüssigkeit ausläuft, musste die B311 in beide Richtungen gesperrt werden. Die Sperrung hält zur Stunde (Stand 8 Uhr) noch an, wie lange sei laut Polizei unklar. Das Fahrzeug müsse geborgen und die Fahrbahn gesäubert werden.

Die Verkehrslage in Ulm und Neu-Ulm nach dem Unfall auf der B311 um kurz nach 8 Uhr. (Foto: Screenshot TomTom)

Die B311 ist vor allem in den Morgenstunden eine stark befahrene Straße, die vorrangig von Berufspendlern auf ihrem Weg ins Donautal genutzt wird. Wegen der Vollsperrung kommt es im kompletten Stadtgebiet von Ulm und Neu-Ulm zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Weitere Informationen folgen.

