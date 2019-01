Stau nach Unfällen auf A7 und A8 - Autofahrer verletzt

Drei Unfälle mit erheblichen Auswirkungen auf den Berufsverkehrs haben sich am Donnerstagmorgen auf der A7 und der A8 ereignet. Wie die Polizei auf Nachfrage der "Schwäbischen Zeitung" mitteilt, wurde dabei nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei ein Autofahrer verletzt.

Der erste Unfall passierte gegen 6.50 Uhr auf der A8 in Fahrtrichtung München zwischen den Anschlussstellen Merklingen und Ulm-West auf Höhe Dornstadt. Hier waren zwei LKW in einen Auffahrunfall verwickelt gewesen. Beide LKW mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde dabei laut Polizei niemand. Die Unfallstelle ist seit zirka 10.30 Uhr geräumt. Jedoch staut sich der Verkehr weiterhin auf mehrere Kilometer.

A7 immer wieder mal gesperrt

Der zweite Unfall ereignete sich kurz nach 7 Uhr auf der A7 in Fahrtrichtung Würzburg kurz vor der Anschlussstelle Giengen an der Brenz. Hier waren laut Polizei mehrere Fahrzeuge in den Unfall verwickelt. Nach bisherigen Erkenntnisen der Polizei wurde dabei eine Person verletzt. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

LKW kommt von Fahrbahn

Stunden zuvor - gegen 1 Uhr - hat sich auf der A7 weiter südlich, aber auch in Fahrtrichtung Würzburg, ein weiterer Unfall ereignet. Kurz vor dem Autobahnkreuz Ulm-Elchingen habe sich der 55 Jahre alte Fahrer eines LKW beim Wassertrinken so verschluckt, dass er - wie er später der Polizei erzählte - kräftig husten musste und dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der 40-Tonner kam nach rechts von der Straße ab, stürzte zur Seite und kam im Graben zum Liegen.

Feuerwehr sperrt rechte Spur der A7

Der Fahrer blieb laut Polizei unverletzt. Es entstand nach Schätzungen der Polizei ein Schaden von rund 75.000 Euro. Auch Diesel soll aus dem Fahrzeug ausgelaufen sein. Das Landratsamt sowie das Wasserwirtschaftsamt seien verständigt worden, so ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West im Gespräch mit der "Schwäbischen Zeitung".

