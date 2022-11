Start, Programm, Preise: Alles Wichtige zum Ulmer Weihnachtsmarkt

Eigentlich könnte es in diesem Jahr gar nicht besser laufen für die Organisatoren und Beschicker des Ulmer Weihnachtsmarkts. Da wäre zum einen die sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Markt in diesem Jahr tatsächlich bis zum geplanten Ende vor Weihnachten geöffnet bleiben kann - und nicht kurzfristig aufgrund neuer Corona-Bestimmungen geschlossen werden muss. Und zum anderen gibt es mit dem neu eröffneten Parkhaus am Bahnhof in diesem Jahr so viele Parkmöglichkeiten wie noch nie für die Besucher. Dann wären da die ganzen Baustellen in der Stadt, die in den vergangenen Wochen abgeschlossen wurden und die Aufenthaltsqualität um einiges erhöhen. Das ehemalige Abt-Gebäude am Münsterplatz ist fertig, das Hotel und die Gastronomie im Erdgeschoss wurde eröffnet. Auch die Großbaustelle am Bahnhof ist Geschichte, der Bahnhofsvorplatz vor wenigen Tagen fertiggestellt.

Der Ulmer Weihnachtsmarkt startet am Montag, 21. November. Aktuell wird noch feste geschraubt, gebohrt und dekoriert. (Foto: Ehrenfeld)

Trotzdem wirken die Vertreter der Stadt und Vertreter der Beschicker bei einem Pressetermin kurz vor der Eröffnung nicht so ganz gelöst. Zu viele Unwägbarkeiten mussten sie in den vergangenen Jahren mitmachen. Und die große Unsicherheit in diesem Jahr macht es nicht besser. Die Preise steigen, und zwar überall und für jeden. Der Organisator, die Messe Ulm, ist deshalb angehalten, spürbar Energie einzusparen. Auch die Beschicker werden achtsamer mit dem Thema Strom umgehen müssen. Zwar will man die Nebenkosten so gering wie möglich halten und auch ein noch bestehender Stromliefervertrag biete aktuell noch moderate Preise an, sagt Messe-Chef Jürgen Eilts.

Trotzdem müssen die insgesamt 112 Beschicker in diesem Jahr mit Mehrkosten rechnen. Die Standflächenmiete wurde um wenige Prozent erhöht. Deutlicher zu spüren bekommen es vor allem die Gastronomen bei der Produktion. Gestiegene Einkaufspreise und höhere Energiekosten müssen in irgendeiner Form an die Kunden weitergeben werden. Der Besuch auf dem 38. Ulmer Weihnachtsmarkt oder einem Markt in einer anderen Stadt, wird in diesem Jahr also unweigerlich mehr kosten.

So viel kosten Glühwein und Co. dieses Jahr

So liegt der Preis eines Lebkuchens etwa heuer bei 3,80 Euro, statt wie bisher bei 3,50 Euro. Auch der Glühweinpreis wird hier und da wohl angepasst „Ein spezieller Glühwein wird bis zu 6,50 Euro kosten. Es wird aber auch günstigere Alternativen ab vier Euro geben.“ Für einen Pulled-Beef Burger müssen Besucher zehn Euro zahlen, die beliebte Feuerwurst kostet 6,50 Euro. Kulinarische Angebote gibt es übrigens auch für jene, die sich vegetarisch oder vegan ernähren - für einen noch unbekannten Preis.

Die wohl für Besucher auffälligste Energiesparmaßnahme wird wohl die eingeschränkte Zeit bei der Weihnachtsbeleuchtung sein. Früher habe man das Licht „einfach von morgens bis abends durchbrennen lassen“, so Eilts. In diesem Jahr wird die Beleuchtung erst um 16 Uhr an- und pünktlich zum Ende des Marktes um 20.30 Uhr wieder ausgeschaltet. Ganz konsequent wird die Maßnahme aber wohl nicht umgesetzt werden, Eilts weist darauf hin, dass es technisch nicht ganz so leicht gewesen sei, die bei den Standbetreibern nötige Stromversorgung auch tagsüber mit der Weihnachtsbeleuchtung zu trennen. Der Organisator betont:

Diese Maßnahme hat hauptsächlich symbolischen Charakter und soll zeigen, dass wir bewusster mit dem Thema umgehen.

Umso deutlicher wird wohl eine weitere Sparmaßnahme ins Gewicht fallen: Einen Glasbläser mit Live-Vorführungen wird es in diesem Jahr nicht geben. Um das Angebot sei das natürlich schade, jedoch kann so ordentlich Energie eingespart werden: stolze 30 bis 40 000 Kilowattstunden habe der Schmelzofen mit Gasleitung ins Stadthaus in den vergangenen Jahren während des Weihnachtsmarktes verbraucht. „Damit kann man zwei Wohnungen über ein ganzes Jahr beheizen“, gibt Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch zu bedenken.

Czisch sind deutliche Vergleiche wie dieser wichtig, um zu verdeutlichen, dass es nicht überall Sinn macht und vor allem effektiv sei, „einfach mal den Lichtschalter auszuschalten“. Ein Weihnachtsmarkt ohne Beleuchtung - das sei Quatsch und zu keinem Zeitpunkt von der Stadt erwägt worden. „Man muss hier verhältnismäßig vorgehen. In der Stadt soll weihnachtliche Stimmung aufkommen. Und das geht nicht ohne Lichter. Eine Stimmung, die es den Menschen ermöglicht, sich eine Auszeit zu nehmen von all den Krisen, die einen tagtäglich gerade so beschäftigen“, betont Czisch. Und nicht nur für das Wohlbefinden sei diese Stimmung wichtig - auch die Kauflaune soll angekurbelt werden.

Handel und Innenstadt unterstützen

„Wir in Ulm stehen da zwar deutlich stabiler da als andere Innenstädte. Es ist aber auch bei uns mehr als angebracht, die Innenstadt wiederzubeleben und den Handel anzukurbeln“, so der Oberbürgermeister. Neben den herausfordernden Corona-Jahren sei es auch der Online-Handel, der den Geschäften in der Innenstadt deutlich zusetze.

Ganze 32 Tage wird der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr laufen. Während der Adventssamstage gibt es wieder einen Gepäckbus der SWU, in dem Einkaufstüten während dem Besuch des Weihnachtsmarkts sicher verstaut werden können. Zudem bietet der neu eröffnete Club Cocomo in der Hirschstraße eine Weihnachtsmarkt-Lounge sowie ebenfalls die Möglichkeit der Abgabe von Einkaufstüten an. Weitere Angebote bilden der Märchenwald mit Echtdampfbahn, Kinderkarusselle, eine Jurte mit buntem Programm sowie eine Eisstockbahn und musikalische Einlagen im Portal des Ulmer Münsters. Und die bewährten Betonsperren sollen mit der Präsenz von Sicherheitsdienst und Polizei für Sicherheit sorgen.

Czisch und Eilts rechnen mit einer „vollen Innenstadt in den kommenden Wochen“ und einem Besucherstrom, wie man es vor Corona-Zeiten gewohnt war. Ein ganz besonderes Ereignis fällt in diesem Jahr übrigens ebenfalls auf die Zeit, in welcher der Weihnachtsmarkt in Ulm geöffnet ist: Am 9. Dezember soll die Neubaustrecke Ulm-Wendlingen in Betrieb gehen - und vielleicht noch den einen oder anderen zusätzlichen Besucher auf den Weihnachtsmarkt locken.