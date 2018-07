„Stars for Charity“: Radio 7 lädt zum neuen Charity-Event alle Hörer ein

Radio 7 geht in diesem Jahr zum 30. Geburtstag gänzlich neue Charity-Wege: keine CharityNight mehr, keinen roter Teppich, kein Abendkleid, kein Smoking. Dafür fünf nationale und internationale Künstler in der ratiopharm arena, Platz für bis zu 6000 Besucher und erschwingliche Eintrittspreise. Kurzum: ein Konzertabend für die ganze Familie.

Die Verantwortlichen des Ulmer Radiosenders und der Neu-Ulmer ratiopharm arena haben am Donnerstag das neue Konzept vorgestellt, mit dem Radio7 „ein neues Kapitel aufschlägt“, so die Worte von Markus Horn, Radio 7-Marketingverantwortlicher. Der Konzertabend, der den Namen „Stars for Charity“ trägt, wird am 30. November in der ratiopharm arena über die Bühne gehen. „Wir freuen uns, dass wir bereits zwei Künstler bekannt geben dürfen: Lukas Rieger und Wincent Weiss“, sagt Radio 7-Geschäftsführer Volker Schwarzenberg.

Pause für die CharityNight

Für die CharityNight bedeutet das dieses Jahr: Pause. „Zu unserem 30. Geburtstag wollen wir mit ,Stars for Charity’ einen Konzertabend vor allem für unsere Hörer anbieten“, sagt Schwarzenberg. Für die Macher ist es eine Weiterentwicklung der bisherigen CharityNight: „Wir haben immer wieder in den vergangenen Jahren an kleinen Schräubchen gedreht, nun ist es eben eine bisschen größere Veränderung“, so Markus Horn.

Ob es im kommenden Jahr wieder eine CharityNight gibt oder doch eher einen „Stars for Charity“-Konzertabend, das wollen die Verantwortlichen beim Sender noch abwarten. Abwarten müssen auch noch all diejenigen, die schon auf die Bekanntgabe der restlichen Acts beim diesjährigen „Stars for Charity“-Konzertabend warten: „In vier bis sechs Wochen können wir dann den dritten Künstler für den Abend bekannt geben“, sagt Radio 7-Geschäftsführer Schwarzenberg. In welche Richtung es nach Lukas Rieger und Wincent Weiss geht, verraten Markus Horn und Volker Schwarzenberg nicht: „Aber wir versprechen: Es kommen noch nationale und internationale Acts dazu.“

Was an diesem 30. November natürlich nicht fehlen darf, ist wie bisher der gute Zweck für die Radio 7 Drachenkinder: „Ein Euro einer jeden Eintrittskarte geht direkt an die Drachenkinder. Natürlich ist es jedem selbst überlassen, noch eine höhere Spende den Drachenkindern zukommen zu lassen“, sagt Horn.

