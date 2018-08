Starbucks in Ulm eröffnet am 6. September

Am 6. September ist es soweit: Die erste Starbucksfiliale in Ulm öffnet ihr Türen am Münsterplatz 16. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag in einer Pressemitteilung mit.

Auf einer Fläche von 220 Quadratmeter plus Außenterrasse mit Blick auf das Ulmer Münster, wird das US-amerikanische Unternehmen künftig Kaffee und Kleinigkeiten zum Essen verkaufen.

Am Pike Place Market in Seattle eröffnete 1971 der Ur-Starbucks. Jetzt ist der Münsterplatz dran: Backwaren, Sandwiches, Salate und Kaffee mit dem berühmten Logo auf der Packung sollen hier noch dieses Jahr verkauft werden. (Foto: Alexander Kaya)

Für diejenigen, die ihren Kaffe lieber mitnehmen möchten, bietet das Kaffeehaus das sogenannte „Bring Your Own Tumbler“-Konzept an. Gäste die ihren eigenen Kaffeebecher mitbringen, erhalten einen Rabatt von 30 Cent.