Starbucks-Filiale in Ulm eröffnet - Aber der Ansturm bleibt aus

Die Kaffee-Kette „Starbucks“ hat am Donnerstagmorgen ihre Filiale in der Ulmer Innenstadt eröffnet. Der große Ansturm blieb aus. Nur zirka 15 Menschen waren zur Ladeneröffnung um 8 Uhr gekommen. Zuvor hatte Starbucks Gutscheine verteilt.

Am Mittag soll es auf dem Ulmer Münsterplatz eine Gegenveranstaltung unter dem Motto „Starwhat? Just Coffee!“ geben. Denn nicht alle in der Donaustadt scheinen von der neuen Starbucks-Filiale begeistert zu sein. Sie wollen mit „Ulms erstem Kaffee-Picknick“ auf dem Ulmer Münsterplatz mit Decken, Hocker, Keksen, Kindern, Hunden - und Kaffee zeigen, „dass wir keine Kaffee-Ketten brauchen“, heißt es in der Facebook-Veranstaltung.

