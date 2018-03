Standing Ovations für Laichinger Sänger

Vor einem „begeisterten Publikum“ in der Ulmer Wengenkirche ist der Laichinger Chor Pop & More am vergangenen Samstag aufgetreten. Dafür hatte der musikalische Leiter Helmut Hauber ein anspruchsvolles Programm zusammengestellt, welches sich im ersten Teil streng am Ablauf der katholischen Liturgie orientierte und im zweiten Teil mit Gospels, sphärischen Klängen wie dem „Adiemus“ von Jenkins sowie bekannten Evergreens wie dem „Earth-Song“ von Michael Jackson fortgesetzt wurde. Dazwischen gab es einen geistlichen Impuls von Schwester Sonja Hipp, eine der Franziskanerinnen des Wengenklosters.

Im ersten Teil entführte der Laichinger Chor die Zuhörer mit Kyrie, Gloria, Sanctus und Agnus Dei zum einen nach Afrika und Argentinien, zum anderen nach England und in die USA. Lebensfreude und tiefe Frömmigkeit sprechen aus dieser Musik und verdient großen Applaus bekam Timo Wahl für sein wunderbar gesungenes „Kyrie“ aus der „Misa criolla“ von Ariel Ramirez.

Den Abschluss des ersten Teils bildete das sehr innig gesungene „The Lord bless you...“ von John Rutter.

Der zweite Teil des Konzerts begann mit zwei enthusiastisch gesungenen Gospels; sogar das Publikum ließ sich vom rhythmischen Schnipsen und Klatschen anstecken und machte begeistert mit. Zum Abschluss gab es noch ein die Zuhörer verzauberndes „Over the rainbow“ und den „Earth-Song“.

Bemerkenswert, auf welch’ hohem musikalischen Niveau in diesem Chor musiziert wird. Auch mit der recht schwierigen Akustik der Wengenkirche hatte das Ensemble „keinerlei Probleme“, heißt es in einer Mitteilung. Zu Recht gab es am Ende langanhaltenden, stehenden Applaus; auch für die exzellenten Musiker, die Helmut Hauber um sich geschart hatte.

Den Schlusspunkt setzte der Chor mit den Zugaben „Bridge over troubled water“ und dem Gospel „Get on board“.