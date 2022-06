Alle drei Monate sind Comedians aus ganz Deutschland in die Ulmer Altstadt eingeladen. Am Mittwoch, 6. Juli, treten in der Altstadkneipe Hinteres Kreuz (HK), Schelergasse 2, die Comedians Jochen Prang, Serdar Karabiyik (im Bild) und als Newcomer Berkay aus Stuttgart auf. Einlass am Veranstaltungsabend ist um 20 Uhr, Reservierungen sind möglich unter https://www.hkulm.de/reservierung-1/. Foto: Veranstalter