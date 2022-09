Stand Up Comedy mit Moritz Neumeier im Ulmer Roxy

Comedian Moritz Neumeier ist am Mittwoch, 28. September, in der Werkhalle im Roxy zu Gast, Beginn ist 20 Uhr. Als Support hat er seinen Kollegen Hinnerk Köhn mit dabei – und im Gepäck sein neues Programm Kollaps: „Hahahaha! Die Welt geht unter. Gut – das klingt jetzt erstmal nicht so geil. Aber auf der anderen Seite drängt es uns dazu, mal aufs Wesentliche zu achten.“, so die Kurzbeschreibung. Und Moritz Neumeier macht das in seinem neuen Programm. Er stellt sich seinen Ängsten, probiert das aus, was er sich bisher nicht getraut hat und gibt all jenen Charakterzügen Platz, die er sonst lieber versteckt. Das ist lustig und ehrlich und brutal zugleich, wie die Pressemitteilung verspricht. Karten zu 19,70 Euro gibt es im Vorverkauf unter www.roxy.ulm.de, an der Abendkasse für 22 Euro.