Stand Up Comedy in der ROXY Werkhalle

Der vielfach preisgekrönte Stand Up Comedian Moritz Neumeier ist am Donnerstag, 14. April, ab 20 Uhr mit seinem neuen Programm „Am Ende is eh egal“ im ROXY in Ulm zu Gast. Der Comedian wird das Publikum in der Werkhalle bestens unterhalten. Laut, politisch, sensibel: Moritz Neumeiers Stand Up Comedy zu beschreiben, ist nahezu unmöglich. Er springt von abstrusesten Fantasien zur harten Realität, verpackt seinen Alltag in unverfälschte und derbe Sprache. Er bleibt bescheiden, stellt sich nie in den Mittelpunkt. Denn dieser Platz gehört einzig und allein seiner ungebrochenen Ehrlichkeit. Der vielfach preisgekrönte Moritz Neumeier (zuletzt erhielt er 2021 den renommierten „Salzburger Stier“) spricht offen über seine Depressionen und trotzdem muss man die ganze Zeit lachen. Zu roh ist sein Humor, zu gewaltig die Pointen. Moritz beherrscht das Publikum und dieses lässt sich gerne führen. Und doch bleibt er ein trauriger Clown. Nie ist er sich zu schade, sich zum Affen zu machen, zu verausgaben oder zu leiden – das Lachen des Publikums ist ihm Dank genug. Denn ein Leben ohne Bühne wäre für ihn undenkbar. Veranstalter ist die ROXY gemeinnützige GmbH. Karten im Vorverkauf kosten 19,70 und an der Abendkasse 22 Euro. Foto: Yannic Pöpperling