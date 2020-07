Stadtmodell von 1869 hat jetzt seinen Platz in der Neu-Ulmer Innenstadt

Schüler des Neu-Ulmer Lessing-Gymnasiums haben sich anlässlich des Stadtjubiläums „150 Jahre Stadt Neu-Ulm“ 2019 mit der Frage beschäftigt, wie die Stadt im Jahr ihrer Gründung – also im Jahr 1869 – genau aussah.

Blick auf Details. (Foto: pr)

Anhand von Daten aus dem Neu-Ulmer Stadtarchiv und der städtischen Vermessungsabteilung konnten sie ein CAD-Modell – also computergestützt – erstellen, das Neu-Ulm im Jahr 1869 zeigt. Das Modell konnte jetzt fertiggestellt werden und wurde nun offiziell an die Stadt Neu-Ulm übergeben. Es steht an der Ecke Augsburger Straße/Petrusplatz.