Stadtbibliothek Ulm eröffnet neuen Makerspace

Künftig ist die Bibliothek nicht nur ein Ort zum Leihen, sondern auch zum Machen. Denn in der Glaspyramide gibt es jetzt auch Werkzeuge und Geräte zum Ausprobieren und Benutzen. Darunter ein 3D-Drucker, eine Overlock-Nähmaschine, ein humanoider NAO-Roboter und vieles mehr. Damit möchte die Bibliothek dazu anregen, nicht nur Bücher und andere Medien, sondern auch Räume und Ressourcen zu teilen, wie es dem Grundgedanken von Bibliotheken entspricht, im Falle der Stadtbibliothek Ulm seit 1516. Die Geräte ermutigen, sich selbst Wissen anzueignen, sich kreativ mit anderen zusammen zu schließen, womit die Bibliothek ihrem Auftrag, lebenslanges Lernen zu fördern, gerecht wird.

Menschen brauchen Treffpunkte, um Wissen und Erfahrungen auszutauschen und um gemeinsam an Projekten zu arbeiten. Ein solcher Treffpunkt kann und will die Stadtbibliothek Ulm sein, weshalb sie ein Eck im Erdgeschoss der Glaspyramide zum sogenannten Makerspace umfunktioniert hat. An großen Werkbänken kann dort jetzt gemeinsam programmiert, getüftelt und geschneidert werden. So wird aus einem Hobby auch ganz schnell eine soziale Interaktion. Wer sich erst einlesen oder tiefer in die Theorie eintauchen möchte, findet begleitend zum Makerspace in den Obergeschossen der Zentralbibliothek die entsprechende Fachliteratur.

In fünf Kategorien sind Werkstätten entstanden. Los geht's mit einer Einführungswoche, in der die neuen Utensilien vorgestellt werden. Die Einführungswoche findet von Dienstag, 6. Dezember, bis Freitag, 9. Dezember, im Erdgeschoss der Glaspyramide statt. Jeweils um 9.30 Uhr und um 14 Uhr erklären Referenten aus der Industrie für etwa 90 Minuten, wie man mit dem entsprechenden Gerät umgeht und was damit alles gemacht werden kann, schreibt die Stadtbibiliothek Ulm in ihrer Pressemitteilung.

Den Auftakt macht die Foto-Werkstatt am Dienstag. Referent Josef Sälzle von der Firma Lichtfänger aus Ulm erklärt verschiedene Fotografie-Techniken und zeigt Kamera-Einstellungen zum professionellen Fotografieren. Der Vortrag startet um 9.30 Uhr und wird um 14 Uhr wiederholt.

In die Elektronik-Werkstatt führt die Firma Alpha-Omega am Mittwoch um 9.30 Uhr oder 14 Uhr ein, vertreten durch Rafael Römhild. Er erklärt, was durch Sensoren der LoRaWan-Technologie möglich ist. Hauptsächlich geht es dabei um die Realisierung von Smart-Home-Projekten, die mit wenig Geld umgesetzt werden können. Hierfür stehen eine Vielzahl von Mikrocontrollern, Sensoren und Aktoren zum Ausprobieren zur Verfügung.

Am Donnerstag gibt Referent Matthias Kabok von Humanizing Technologies eine Einführung in die Programmierung des humanoiden Roboters NAO der Firma Softbank Robotics.

Zum Abschluss werden eine Cover-/Overlock-Nähmaschine, eine Stickmaschine und eine Profi-Nähmaschine in der Textil-Werkstatt vorgestellt. Interessierte Schneider*innen können sich von Herrn Wahl der Firma Hörmann aus Ulm am Freitag die Funktionen der speziellen Maschinen erklären lassen.

Zu allen Vorträgen ist eine Anmeldung mit Angabe der gewünschten Uhrzeit nötig unter makerspace@ulm.de. Der Eintritt ist frei.

Im Anschluss an die Einführungswoche können Interessierte ein Zeitfenster zur Benutzung der Geräte buchen unter makerspace@ulm.de oder unter Telefon 0731/161-4172 oder -4188, um eigene Projekte umzusetzen. Dafür ist nur vorher eine Einführung in die jeweilige Werkstatt durch Personal der Bibliothek nötig, die man ebenfalls bei der Buchung terminlich vereinbart. Das Angebot richtet sich an alle Interessierten, die gerne eigene Projekte umsetzen möchten von der geflickten Hose bis zum smarten Zuhause. Dabei ist kein Bibliotheksausweis nötig.

Das Projekt Makerspace konnte dank des Förderprogramms WissensWandel realisiert werden.