Stadt warnt Wochenmarkt-Besucher – „Es liegt in Ihrer Verantwortung!“

Polizei und Stadtverwaltung blicken in Ulm besorgt auf das kommende Wochenende. Angesichts der guten Wetterprognose erwarten sie trotz der geltenden Ausgangsbeschränkungen wieder mehr Besucher in der Innenstadt und in den Grünanlagen.

Sorgen bereitet den Behörden nach eigenen Angaben insbesondere der Ulmer Wochenmarkt. Auch deshalb, weil er von vielen älteren Menschen besucht wird, für die eine Ansteckung mit dem Corona-Virus potentiell gefährlicher ist.

Die Ulm-Messe, als Organisatorin des Marktes, habe demnach alles getan, um Marktbetrieb und Sicherheitsanforderungen unter einen Hut zu bringen: So seien die Bänke auf dem Münsterplatz abgebaut worden, die Stände weiter auseinandergezogen, „Extraauslagen“ der Beschicker wurden untersagt und die Wege verbreitert.

Zusätzlich sorgen Messe-Mitarbeiter während der gesamten Marktzeit auf dem Münsterplatz für die Einhaltung der vorgeschriebenen Abstände.

„Jetzt liegt es an den Marktbesucherinnen und -besuchern“, wird Jürgen Eilts, Chef der Ulm-Messe in einer Mitteilung am Donnerstag zitiert.

Auch wenn er die Leute verstehen könne, aber „das samstägliche Marktschwätzle geht gerade eben nicht“. Schlimmstenfalls, so Eilts, müsse ansonsten der Markt am Karsamstag verkleinert werden, was er aber unbedingt vermeiden wolle „im Interesse der Beschicker und der Kundschaft“.

Das Angebot sei wie immer ausreichend, versichert Eilts, und „der Markt ist von 7 bis 14 Uhr geöffnet – also Zeit genug, dass sich jeder versorgen kann“.

Bewegung an frischer Luft sei laut Stadtverwaltung weiterhin erlaubt und „ein gutes Mittel, um auch Kopf und Seele etwas auszulüften“. Trotzdem würden weiterhin strenge Regeln zum Schutz der eigenen wie der Gesundheit anderer gelten.

Diese Regeln gelten im öffentlichen Raum

Im öffentlichen Raum dürfen sich Personen zusammen aufhalten, die in einem gemeinsamen Haushalt leben. Ansonsten darf eine Einzelperson mit höchstens einer weiteren Person zusammen sein, jedoch nur in einem Abstand von mindestens 1,5 Metern.

Verstöße werden als Ordnungswidrigkeit geahndet und mit einem Bußgeld von mindestens 200 Euro belegt.

Was vielen nicht bewusst sei, so die Stadtverwaltung: Einschränkungen gelten auch für den privaten Bereich, also beispielsweise für das „Angrillen“ im eigenen Garten. Dort dürfen es maximal fünf Personen sein, es sei denn, es handelt sich um zusammen lebende Familienangehörige.

Alle Schutzmaßnahmen, die wir ergreifen, funktionieren nur, wenn Sie sich an die Regeln halten. Es liegt in Ihrer Verantwortung! Halten Sie Abstand. Stadt Ulm

Bei Verstößen drohen Geldbußen von mehreren hundert Euro, selbst Haftstrafen sind in schweren Fällen möglich.

„Polizei und kommunaler Ordnungsdienst werden mit robustem Kräfteeinsatz streng kontrollieren und konsequent sanktionieren“, so die Stadtverwaltung. Zugleich hoffen die Behörden weiterhin auf Einsicht und Vernunft der Bürger. Sie appellieren: „Alle Schutzmaßnahmen, die wir ergreifen, funktionieren nur, wenn Sie sich an die Regeln halten. Es liegt in Ihrer Verantwortung! Halten Sie Abstand.“

