Stadt und Region wollen „Park“ für Künstliche Intelligenz nach Ulm holen

Bekommt Ulm einen weiteren Forschungs-Leuchtturm (zuletzt war Spatenstich für eine bislang einmalige Forschungsfabrik rund um die Brennstoffzelle)? Geht es nach der Stadtverwaltung, der IHK und weiteren Partnern soll in Ulm ein Innovationspark für Künstliche Intelligenz (KI) angesiedelt werden.

Bis zu 50 Millionen Euro Fördergeld

Das Landes-Wirtschaftsministerium hatte einen Wettbewerb für den Aufbau eines solchen Innovationsparks ausgeschrieben. Mit bis zu 50 Millionen Euro Fördergeld will das Land den Aufbau von Infrastruktur für die Künstliche Intelligenz unterstützen. Ulm tritt gemeinsam mit der IHK Ulm und dem Ostalbkreis zu diesem Wettbewerbsverfahren an. Unterstützt wird der Antrag vom Alb-Donau-Kreis, dem Landkreis Biberach und dem Landkreis Heidenheim.

Die erste Wettbewerbsphase ist ein „Interessenbekundungsverfahren“, in der die Wettbewerbsteilnehmer bis Ende Januar unter anderem erste Eckpunkte eines Gesamtkonzepts für einen „Innovationspark KI“ vorlegen mussten. Das ist geschehen.

Teil eines Instituts für KI wird angesiedelt

Sicher ist schon jetzt, dass in Ulm ein Teil eines Instituts für KI angesiedelt wird. Es soll in der Wissenschaftsstadt nahe der Uni beheimatet sein. Neben Ulm gibt es einen zweiten Standort: im Rhein-Sieg-Kreis. Den Hut hat das Deutsche Zentrum für Luft und Raumfahrt (DLR) auf. Der Bund will zehn Millionen Euro pro Jahr für beide Standorte des KI-Instituts zur Verfügung stellen, die Bundesländer übernehmen eine Ko-Finanzierung von je 600 000 Euro pro Jahr sowie eine Anschubfinanzierung von je fünf Millionen Euro. Noch ist unklar, ob für das KI-Institut ein Neubau nötig sein wird oder andere Räumlichkeiten zur Verfügung stehen.

Ulm hat „eine hervorragende Basis“

Zum neuen Wettbewerb sagte Ulms OB Gunter Czisch: „Die in der Ulmer Wissenschaftsstadt vorhandenen Grundstücke, Infrastrukturen und bereits etablierten erfolgreichen Netzwerke sind für uns eine hervorragende Basis, unseren Eigenbeitrag darzustellen.“ Czisch betont insbesondere die gute Zusammenarbeit mit IHK und Landkreisen bei diesem Projekt. „Hinter dem Antrag steht eine starke Region im Osten von Baden-Württemberg mit knapp einer Million Menschen. Unser Ansatz ist geprägt durch regionale, fachliche Kooperation und Durchgängigkeit von der Spitzenforschung bis hin zu kleineren und mittleren Unternehmen. Wir werden das darin steckende Potential für Wirtschaft und Arbeitsmarkt bestmöglich umsetzen.“

Davon zeigt sich auch IHK-Hauptgeschäftsführer Max-Martin Deinhard überzeugt: „Ein Innovationspark für Künstliche Intelligenz wäre der ideale, übergeordnete Rahmen für zahlreiche regionale Aktivitäten auf diesem Zukunftsfeld. Für die innovative und industriestarke Wirtschaft unserer Region wäre ein erfolgreicher Antrag von enormer Bedeutung.“

Vernetzung mit innovativen Unternehmen und Start-ups

Der Ostalbkreis geht mit einem separaten Wettbewerbsbeitrag ins Rennen und agiert im weiteren Verlauf des Wettbewerbs als eigenständiger Kooperationspartner. „Das vorgeschlagene Teilprojekt des Ostalbkreises für den Innovationspark KI ist auf dem Campus der Hochschule Aalen verortet“, erklärt Landrat Joachim Bläse. „Die Hochschule Aalen kann mit ihrer Forschungsstärke, der hohen Anwendungsorientierung und einer durchgängigen, unternehmensbezogenen Digitalisierungsstrategie wesentlich zum schlüssigen Gesamtkonzept des Bewerbungskonsortiums beitragen. Als besondere Stärke können wir die bereits gelebte Zusammenarbeit und Vernetzung mit innovativen Unternehmen und Start-ups in das Projekt einbringen.“

Weitere Kooperationspartner sind die Universität Ulm, die maßgeblich bei den Inhalten des Gesamtkonzepts unterstützt hat, die Technische Hochschule Ulm, die Hochschule Aalen und das Zentrum für Sonnenergie-und Wasserstoffforschung ZSW.