Stadt Ulm zeigt Flagge

Solidarität mit der Ukraine: Seit Freitagvormittag hängt an der Ostfassade des Ulmer Rathauses die ukrainische Flagge.

Wie es weiter in der Mitteilung der Stadt heißt, „verurteilen“ Ulmer Gemeinderat und Stadtspitze „den völkerrechtswidrigen Angriff auf den souveränen Staat“.

Oberbürgermeister Gunter Czisch: „Unsere Gedanken sind bei den Menschen in der Ukraine. Wir selbst haben das Privileg, seit 77 Jahren in Frieden und Freiheit zu leben. Die allerwenigsten von uns kennen die Schrecken des Krieges noch selbst. Das darf uns nicht unempathisch machen für das, was gerade in der Ukraine vorgeht, wo Tausende um ihr Leben fürchten und Angst vor dem haben, was die kommenden Tage bringen.“

Czisch kündigte außerdem an, dass auch die Stadt Ulm zur Aufnahme von Menschen aus der Ukraine, die aus ihrem Land flüchten, einen Beitrag leisten werde. Dazu werde man sich mit dem Land in den nächsten Tagen eng abstimmen.