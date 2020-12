Stadt Ulm verschärft Corona-Kontrollen

Die Infektionszahlen in Ulm bewegen sich auf hohem Niveau. Sie liegen nur noch knapp unter der kritischen Sieben-Tages-Inzidenz von 200 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner. Wie die Ulmer Stadtverwaltung am Mittwoch mitteilte, werde sie daher in den kommenden Tagen und Wochen die Kontrollen „deutlich verschärfen“ und wenn nötig, auch Bußgeldverfahren einleiten.

Kontrollen an Haltestellen und im ÖPNV

Der Kommunale Ordnungsdienst werde – ebenso wie die Polizei – verstärkt die Einhaltung der Maskenpflicht an Bus- und Straßenbahnhaltestellen, im ÖPNV sowie im Warte-und Zugangsbereich von Einkaufszentren, in Läden und auf dem Wochenmarkt sowie auf den Parkplätzen vor den Geschäften kontrollieren, heißt es in der Mitteilung.

Auch im Einzelhandel wird kontrolliert

Die städtische Gewerbeaufsicht werde ihre Kontrollen ebenfalls ausweiten. Im Fokus stünden insbesondere die Hygienekonzepte und die Umsetzung der Zugangsbeschränkungen im Einzelhandel. Gezielt geschaut werde durch den Kommunalen Ordnungsdienst aber auch, ob in der Gastronomie geltende Regeln umgangen werden, beispielsweise beim Ausschank von Glühwein.

Auch Quarantäneauflagen werden überprüft

Wie erstmals am 21. und 22. Oktober hat das Land nun erneut die baden-württembergischen Kommunen angewiesen, in einer konzertierten Aktion die Einhaltung von Quarantäneauflagen zu überprüfen. Mehrere Teams werden daher am Mittwoch und Donnerstag (9. und 10. Dezember) Personen, die in Quarantäne sind, zuhause aufsuchen und überprüfen.

Derzeit seien in Ulm 630 Personen in behördlich angeordneter häuslicher Isolation, entweder weil sie selber infiziert sind oder als direkten Kontakt mit einem Infizierten hatten. Das sind so viele wie noch nie.