Stadt beginnt mit Abriss des alten MC Donald‘s

Nach dem Auszug von Mc Donald´s aus dem Haus Bahnhofplatz 6 wird die Stadt nun auch dieses letzte auf dem Areal des neuen Einkaufsviertels Sedelhöfe verbliebene Gebäude abbrechen. Das Fast-Food-Restaurant selber ist bekanntlich längst in einen Container in der Bahnhofstraße umgezogen.

Die Abbruch-Arbeiten beginnen am Montag, 27. Januar, mit dem Aufstellen eines Bauzauns. In den folgenden beiden Wochen wird das Gebäude dann innen und außen entkernt. Anschließend rücken die Bagger an und nehmen den eigentlichen Abbruch vor. Spätestens Mitte März sollen die Abrissarbeiten abgeschlossen sein.

Für den gesamten Zeitraum der Abbrucharbeiten, also vom 27. Januar bis Mitte März, wird aus Gründen der Verkehrssicherheit eine Fahrspur der Friedrich-Ebert-Straße auf Höhe der Häuser Bahnhofsplatz 6 und 7 gesperrt. Auch der Zugang zur Bahnhofsunterführung aus der Fußgängerzone wird voraussichtlich vom 20. Februar bis 7. März geschlossen bleiben. Die Straßenbahnhaltestelle Hauptbahnhof bleibt aber über die Fußgängerüberwege sowohl aus der Bahnhofstraße als auch vom Hauptbahnhof her erreichbar. Passanten zwischen der Innenstadt und dem Hauptbahnhof wird empfohlen, den durchgehenden Fußgängerüberweg in Höhe des Bahnhofstegs oder die Überwege in der Olgastraße zu nutzen.