Stabwechsel an der Spitze des Sozialgerichts Ulm

Dr. Daniel Ostertag ist neuer Präsident des Ulmer Sozialgerichts. Er folgt auf Günther Schmid, der zum 1. März 2022 in den Ruhestand trat, teilt die Pressestelle des Gerichts mit. Ministerin der Justiz und für Migration Marion Gentges übergab am Donnerstag, 5. Mai, Daniel Ostertag die Ernennungsurkunde im Justizministerium in Stuttgart und wünschte ihm zu seinem Dienstantritt viel Erfolg. Ostertag wechselt vom Verwaltungsgericht Stuttgart, an dem er seit März 2019 Vorsitzender Richter ist, nach Ulm.

Über Günther Schmid sagte Marion Gentges: „Er hat das Sozialgericht Ulm ruhig, souverän und mit großer Umsicht seit 2010 geleitet. Neben seiner ausgezeichneten fachlichen Qualifikation zeichnete ihn sein gutes Gespür für die Belange der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus.“ Mit Daniel Ostertag als neuem Präsidenten könne das Sozialgericht Ulm ideal nachbesetzt werden. „Er bringt alles mit, was es für die vielfältigen Herausforderungen des Präsidenten eines Sozialgerichts braucht“, sagte Gentges abschließend.