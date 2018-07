Stabile Auftragslage beim Busbauer Evobus

Auch wenn die Daimler Bustochter Evobus etwas schleppend das zweite Quartal abgeschlossen hat, zeigt sich der neue Spartenchef Till Oberwörder zufrieden mit einer „soliden und guten Auftragslage“.

Zumal die so wichtige Umsatzrendite mit 6,1 Prozent sogar leicht über dem Zielniveau liege. Aber unter dem Vorjahresniveau von 6,4. Die Auftragslage am Standort Neu-Ulm mit seinen 3870 Stammbeschäftigten sei sehr stabil.

Der Absatz von Bussen aus dem Hause Daimler lag, wie Oberwörder am Donnerstag sagte, von April bis Juni mit 7500 Einheiten auf dem Niveau des Vorjahres. In Europa wurden 2200 Komplettbusse und Fahrgestelle der Marken Mercedes-Benz und Setra verkauft, was ebenso der Größenordnung des Vorjahres entspreche.

Unangefochtene Marktführerschaft

Der Absatz im Heimatmarkt Deutschland konnte trotz „weiterhin unangefochtener Marktführerschaft“ nicht auf dem Vorjahresniveau gehalten werden und erreichte 700 (Vorjahr 800) Einheiten. Dies habe insbesondere an Reisebussen gelegen, jedoch sei das Niveau des Vorjahres außerordentlich hoch gewesen.

Für das restliche Jahr rechnet Daimler weiterhin mit einer deutlichen Absatzsteigerung. Generell rechnet Oberwörder mit einem Umsatz in der Größenordnung des Vorjahres. Dabei unterstellt das Geschäftsfeld ein spürbares Absatzwachstum in Europa. Große Hoffungen liegen auf dem neuen Setra-Doppelstöcker dessen Serienproduktion in Neu-Ulm jüngst anlief.

Gewinn deutlich unter dem Vorjahreswert

Der Gewinn (EBIT) der Bussparte lag nach Firmenangaben im zweiten Quartal mit 66 Millionen Euro deutlich unter dem Vorjahreswert von 78 Millionen. Euro. Der Rückgang des Ergebnisses sei durch Effizienzsteigerungen und positive Wechselkurseffekte nur teilweise kompensiert werden können.

In Brasilien hat sich die Markterholung verlangsamt. Die Verkäufe lagen mit 2000 Einheiten dennoch um 18 Prozent über dem Vorjahresniveau. In Lateinamerika (ohne Mexiko) blieb der Absatz von Daimler Buses mit 3400 Einheiten leicht unter Vorjahresniveau. In Mexiko wurden mit 800 (im Vorjahr 1000) Einheiten deutlich weniger abgesetzt als im Vorjahresquartal. Dagegen verzeichnete Daimler Buses in Indien mit 500 (im Vorjahr 250) Einheiten einen starken Absatzanstieg.

Konzern stellt neue Struktur vor

Die Bus-Bauer in Neu-Ulm sind auch von der neuen Struktur des Konzerns betroffen, die am Donnerstag vorgestellt wurde: Mit neuer Struktur, selbstständigen Sparten und Jobgarantien für alle Mitarbeiter in Deutschland formiert sich Daimler angesichts des Wandels in der Branche neu. Für Autos und Vans soll es von 2020 an die Mercedes-Benz AG geben, wie der Stuttgarter Konzern am Donnerstag mitteilte. Bei der Daimler Truck AG wird das Geschäft mit Lastwagen und Bussen zusammengefasst. Die Finanzdienstleistungssparte als dritte Säule, die rechtlich eigenständig ist, soll zudem schon 2019 in Daimler Mobility AG umbenannt werden.

