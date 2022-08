Brutale Schlägerei vor Kneipe: Täter wegen versuchtem Mord in Haft

Anfang des Monats war ein nächtlicher Kneipenstreit so heftig eskaliert, dass nun zwei Männer wegen versuchtem Mord im Gefängnis sitzen. Was war passiert?

Anfang August gerieten in einem Lokal in der Frauenstraße gegen 2.15 Uhr ein 32-Jähriger und drei weitere Männer in Streit, so die Polizei damals. Die Dreiergruppe wurde des Lokals verwiesen, aber auch der 32-Jährige ging dann nach draußen. Dort wurde er von den drei Männern angegriffen, auch noch als er am Boden lag, traten sie auf ihn ein.

Ein 33-Jähriger wollte schlichtend eingreifen. Auch auf diesen schlugen und traten die Männer ein. Einer der Täter forderte dann Geld von dem 33-Jährigen. Der schmiss dieses und sein Handy auf den Boden. Die Männer nahmen die Gegenstände und flüchteten.

Die Verletzungen waren schwer

Nun allerdings wurden sie ermittelt, so die Polizei am Montag. Aus den ursprünglich drei Schlägern sind nun zwei geworden (28 und 35 Jahre alt). Die Staatsanwaltschaft Ulm wirft ihnen versuchten Mord vor. Begründung: die schweren Verletzungen der Opfer und weil der 32-Jährige vor das Lokal gelockt worden sein soll.

Am Freitag nahm die Polizei beide Männer aufgrund eines Haftbefehls fest. Am Samstag führten die Ermittler den 28-Jährigen und den 35-Jährigen der Haftrichterin vor, welche den Haftbefehl in Vollzug setzte. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizei zu eventuellen weiteren Tätern dauern an.