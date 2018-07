Staat soll Gewinne der Konzerne abschöpfen

Die Stadtwerke könnten die klaren Verlierer sein, wenn die geplante Verlängerung der Laufzeit von Atomkraftwerken Wirklichkeit wird. Diese Befürchtung hegen die Oberbürgermeister von Ulm und Neu-Ulm, Ivo Gönner (SPD) und Gerold Noerenberg (CSU).

In Briefen fordern die beiden Stadtoberhäupter die Bundestagsabgeordneten aus Ulm und Neu-Ulm, Hilde Mattheis (SPD), Annette Schavan (CDU), Georg Nüßlein (CSU) und Ekin Deligöz (Grüne) auf, sich in den weiteren Diskussionen für die Abschöpfung der zusätzlichen Gewinne bei den Stromkonzernen starkzumachen. Ansonsten komme es zu einer Wettbewerbsverzerrung zu Lasten regionaler Anbieter.

Die großen Vier als Gewinner

Die vier großen Stromversorger RWE, E.ON, EnBW und Vattenfall seien die eindeutigen Gewinner des Atomkompromisses, schreiben der Ulmer Oberbürgermeister und sein Neu-Ulmer Amtskollege. Diese Unternehmen könnten auch über das Jahr 2024 hinaus in ihren steuerlich längst abgeschriebenen Atomkraftwerken Strom viel günstiger produzieren, als dies neue, umweltschonende Anlagen tun, die im Vertrauen auf das Gesetz zum stufenweisen Ausstieg aus der Atomenergie gebaut oder projektiert worden seien.

Stadtwerke als Verlierer

„Dies ist eine Wettbewerbsverzerrung. Verlierer werden die regionalen Anbieter – vor allem die Stadtwerke – sein“, schreiben Gönner und Noerenberg. Und weiter: „Sollten die Laufzeitverlängerungen in der zwischen der Bundesregierung und den Kraftwerksbetreibern abgesprochenen Form tatsächlich realisiert werden, wäre das ein herber Rückschlag für all unsere Bemühungen, in den Stadtwerken die auch von der Bundesregierung geforderte Energiewende herbeizuführen.“

Investitionen auf der Kippe

Würden die Laufzeiten, wie geplant, verlängert, stünden Investitionen gerade bei den Stadtwerken auf der Kippe. Laut ihren Angaben investieren allein die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm mehr als 100 Millionen Euro in Wasserkraftwerke, moderne Kohlekraftwerke, Kraft-Wärme-Koppelungsanlagen und Windparks. Teilweise würden sich diese Investitionen kaum noch rechnen, sollten gleichzeitig große Mengen „billigen“ Atomstroms auf den Markt kommen.

Gönner und Noerenberg appellieren an die Bundestagsabgeordneten, die aus der Laufzeitverlängerung resultierenden Gewinne der Stromkonzerne entweder vollständig abzuschöpfen oder für jedes Atomkraftwerk, das länger betrieben wird, ein veraltetes Braun- oder Steinkohlekraftwerk stillzulegen.