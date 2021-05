Staat fördert Weiterbildung im Handwerk

Berufliche Fort- und Weiterbildungen gewinnen zunehmend an Bedeutung. Darum hat die Handwerkskammer Ulm mehrere Fortbildungsangebote im Programm. Wie aus der Mitteilung hervorgeht, entwickeln sich auch die 130 Handwerksberufe ständig weiter. Die durch die Pandemie zusätzlich beschleunigte digitale Transformation wirke sich ebenfalls aus. Dabei gilt es neben den jungen Menschen über die Ausbildung auch die Generation der Erwachsenen mitzunehmen, damit diese sich im verändernden Berufsalltag nicht abgehängt fühlt. „Unser Credo lautet: Niemand darf abgehängt werden. Deshalb bieten wir eine breite Palette Kurse an, damit wir die Kunden dort abholen können, wo sie stehen“, sagt Susanne Schwaderer, Geschäftsbereichsleiterin der Bildungsakademie der Handwerkskammer Ulm.

Die Bildungsakademien der Handwerkskammer Ulm bieten für Handwerkerinnen und Handwerker aller Altersstufen, die an einer persönlichen oder beruflichen Weiterbildung und Qualifizierung interessiert sind, Bildungsangebote an. Es gibt flexible Kursangebote, qualifiziertes Lehrpersonal und persönliche Beratung auch hinsichtlich staatlichen Förderprogrammen. Wer an einer Weiterbildung an den Bildungsakademien teilnehmen möchte, kann eine Förderung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung erhalten, beispielsweise in Form einer Bildungsprämie. Weiterbildungsinteressierte können ohne Altersbegrenzung und ohne Begrenzung der Lehrgangskosten einen Prämiengutschein erhalten. Für alle Meisterkurse kann beim zuständigen Landratsamt BAföG beantragt werden, hier werden die anfallenden Kurs- und Prüfungsgebühren gefördert. Eine Vielzahl an Weiterbildungskursen wird zudem durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) bezuschusst.

Die Aus-, Fort- und Weiterbildungen für Handwerkerinnen und Handwerker werden im Gebiet der Handwerkskammer Ulm zwischen Ostalb und Bodensee an den Standorten Ulm, Friedrichshafen und Schwäbisch Gmünd angeboten. Weitere Informationen zu den Fördermöglichkeiten unter www.hwk-ulm.de/fachkursfoerderung/

Bei Fragen rund um das Thema Fort- und Weiterbildung im Handwerk hilft Gerlinde Espig von der Handwerkskammer Ulm unter Telefon: 0731/1425-7130 oder per E-Mail an g.espig@hwk-ulm.de weiter.