SSV Ulm hat jetzt eine Boule-Abteilung

Der Großverein an der Donau ist seit Ende Januar um eine Abteilung reicher. In der Gründungsversammlung wurde die Sportart Boule offiziell im SSV Ulm 1846 aufgenommen.

Als 20. Abteilung des Ulmer Großvereins hat sich die Boule-Abteilung konstituiert. So bietet der SSV Ulm 1846 jetzt auch Boule Spielerinnen und -Spieler eine neue Heimat. „Das ist eine tolle, sehr willkommene Ergänzung unserer bisherigen Sparten“, freut sich Willy Götz, Präsident des SSV 1846.

Den Anstoß dazu gaben etwa zwei Dutzend Spielerinnen und Spieler des bisherigen 1. Pétanque Clubs Ulm (1. PC Ulm). Dieser hat sich zum vergangenen Jahresende aufgelöst und dem SSV Ulm 1846 angeschlossen.

Die Entscheidung lag nahe: Der bisherige Boule Platz des 1. PC Ulm ist auf dem Sportgelände des TK Ulm, Tennisklub Ulm, in der Basteistraße zu finden. Durch das Neubau-Großprojekt des SSV Ulm 1846 wird „Le Terrain“, wie die Boulisten ihren Platz auch gerne nennen, Teil des neuen Jahnsportpark-Sportareal. Schon im kommenden Jahr können die neuen Mitglieder der Boule-Abteilung dann auf neuen Plätzen zwischen der Donaupromenade und dem Bikepoloplatz (ehemaliger Rollschuhplatz) antreten.

Neben dem Breitensportangebot für jede Altersklasse, will sich die neue Abteilung auch wieder, wie zuvor schon im Pétanque Club, in Wettbewerben messen. Die erste Mannschaft der Ulmer ist hier bis in die Oberliga Bodensee-Oberschwaben aufgestiegen.

In der konstituierenden Sitzung wurde Götz Härle zum Vorsitzenden der Abteilung gewählt. Für die Boule-Abteilung ist Härle kein neues Gesicht, er war bereits im 1. PC Ulm Vorstand. Sein Stellvertreter ist Axel Mantel. Die neue Abteilung will sich allen Mitgliedern und der Öffentlichkeit an einem „Tag der offenen Tür“ am 1. Mai vorstellen.