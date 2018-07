SSV Ulm 1846 verliert in Reutlingen mit 1:3 Toren

Der SSV Ulm 1846 kam von Beginn an gut ins Spiel und erzielte auch das erste Tor. Das 1:0 für die Spatzen schoss Marco Grüttler in der 16. Minute. Der SSV Reutlingen glich jedoch umgehend aus. Bereits in der 18. Miinute ließ Andreas Rill dem Ulmer Keeper Holger Betz mit einem Gewaltschuss keine Chance.

Mit dem 1:1-Unentschieden ging es auch in die Kabine.

Die Reutlinger gingen hellwach und hoch motiviert in die zweite Hälfte, vor allem Alban Meha. Er brachte die Reutlinger mit einem Doppelschlag in Führung. Der Mittelfeldspieler Meha überwand Holger Betz mit zwei Distanzschüssen in der 51. und 53. Minute.

In der Folge bemühten sich die Spatzen um den Anschlusstreffer. Allerdings ohne Erfolg, da sie sich zu viele Fehler im Mittelfeld leisteten. Beide Teams kamen immer wieder zu guten Torchancen. Dramatisch ging es noch in den Schlussminuten vor beiden Toren zu. In der 88. Minute hatte Alexander Blessin eine Riesenchance für Reutlingen, auf der anderen Seite vergab der SSV Ulm in der 90. Minute noch die Möglichkeit zum 2:3-Anschlusstreffer. Es gab insgesamt sieben gelbe Karten und einen Platzverweis. (ulm-news)