SSV Ulm 1846 Fußball trifft im DFB-Pokal auf 1. FC Heidenheim

Der SSV Ulm 1846 Fußball trifft in der ersten Runde des DFB-Pokals auf den 1. FC Heidenheim. Das ergab die Auslosung am Samstagabend im Fußballmuseum in Dortmund unter den Augen von Ulms Vorstandsmitglied Thomas Oelmayer und SSV-Mannschaftskapitän Florian Krebs, der in der ARD-Sportschau mit seinen Stimm-Imitationen von Oliver Kahn und Franz Beckenbauer reichlich Applaus bekam.

Die Partie findet zwischen dem 9. und 12. August im Ulmer Donaustadion statt. Die genauen Ansetzungen stehen frühestens zehn bis zwölf Tage nach der Auslosung fest.

Sensation im Vorjahr

Für den Fußball-Regionalligisten ist es die zweite Teilnahme am DFB-Pokal hintereinander, insgesamt die 20. Teilnahme überhaupt. Qualifiziert haben sich die Spatzen dank ihres Triumphs im WFV-Pokal. Im Finale schlugen sie den TSV Essingen mit 2:0.

Im Vorjahr gewannen die Spatzen in der ersten Runde DFB-Pokals gegen den damaligen Titelverteidiger Eintracht Frankfurt mit 2:1 (0:0). In der zweiten Runde schieden die Ulmer aber nach einer deutlichen Niederlage (1:5) gegen Fortuna Düsseldorf aus.