SSV-Saisoneröffnung in der Glacis-Galerie

Es ist bereits zur Tradition geworden: die Saisoneröffnung in der Glacis-Galerie. Auch in diesem Jahr präsentiert sich der SSV Ulm 1846 Fußball wieder seinen Fans und bietet ein Rahmenprogramm inklusive Autogrammstunde. Am Freitag, 29. Juli, wird der gesamte SSV-Kader in die Glacis-Galerie kommen und sich den Fans und Besuchern des Centers vorstellen. Bereits ab 16.30 Uhr wird der Fanshop vor Ort geöffnet sein, heißt es in einer Clubmitteilung. Außerdem wird es einen Schussstärken-Contest geben, die vier besten Schützen (zweimal U14 und zweimal Ü14) werden nach der Mannschaftsvorstellung gegen vier SSV-Profis das Finale des Wettbewerbs ausspielen. Es warten tolle Preise. Um 18 Uhr wird dann die Mannschaft und das Trainerteam auf die Bühne kommen und sich präsentieren. Es gibt viele neue Gesichter in der Ulmer Mannschaft, an diesem Freitagabend besteht die Gelegenheit, die Spieler kennenzulernen und bei einer anschließenden Interviewrunde mehr über die „Spatzen“ zu erfahren. Im Anschluss folgt eine Autogrammstunde mit allen Spielern. Foto:Verein