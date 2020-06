SSV macht die 10 000 voll

Der SSV Ulm 1846 freut sich über 10 000 Mitglieder. Bennet Braig wurde jetzt als das zehntausendste Mitglied begrüßt.

„Vor dem Corona-Lockdown hatten wir bereits 300 Mitglieder mehr als im Vorjahr. Wir waren voll auf Kurs, die 10 000er-Marke zu knacken“, wird Geschäftsführer Fabian Göggel in einer Mitteilung zitiert. Nach der Wiederaufnahme des Sportbetriebes im Mai gingen wieder die ersten Neuanmeldungen ein, vor allem mit der Wiedereröffnung des SSV-Freibades hatten, zu dem nur Mitglieder Zutritt haben.

Erstmals seit der Ausgliederung des Fußballs wurde die „magische Schallmauer“ wieder erreicht. „Die 10 000 haben wir zum letzten Mal vor über zehn Jahren erreicht“, erinnert sich Willy Götz, Präsident des SSV Ulm 1846. Nach einem Mitglieder-Tiefststand im Geschäftsjahr 2011/12 mit 9489 Mitgliedern habe der Verein einen kontinuierlichen Zuwachs von rund 100 Mitgliedern pro Jahr verzeichnen können.

Für den Vorstand und die Geschäftsleitung stelle die Steigerung auf 10 000 Mitglieder „große Anerkennung und Wertschätzung“ für die „kontinuierliche, solide Arbeit“ in den vergangenen zehn Jahren dar.

„Der Verein hat eine Weiterentwicklung erfahren und es wurde in den vergangenen Jahren in vielen Bereichen investiert“, so der Vereinspräsident.

Er erwähnt in diesem Zusammenhang den Planschbecken-Neubau des Vereinsbades sowie die fortlaufenden Modernisierungsarbeiten im Hans-Lorenser-Sportzentrum.