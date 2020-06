SSV-Bad öffnet nun für alle Mitglieder

Das SSV Ulm 1846 Freibad ist seit Samstag, 6. Juni, für alle Mitglieder unter Auflagen geöffnet. Ein Betrieb im Kurs-Format ist nicht mehr nötig - der Einlass ist wie gehabt ausschließlich für Mitglieder möglich.

Nachdem am Donnerstagabend die Verordnung zur Wiedereröffnung der Freibäder in Baden-Württemberg veröffentlicht wurde, hat sich das Team Bäderanlagen des Vereins in enger Abstimmung mit der Geschäftsführung an deren Umsetzung gemacht. „Wir freuen uns, das Freibad ab Samstag endlich wieder für alle unsere Mitglieder öffnen zu können“, sagt Geschäftsführer Fabian Göggel, nachdem alle nötigen Vorkehrungen zum offiziellen Saisonstart des Freibades getroffen wurden. Die Hygienevorschriften wurden in der Geschäftsstelle akribisch, Punkt für Punkt geprüft und alles Nötige veranlasst, um deren Umsetzung im Freibad seit Samstag zu gewährleisten. „Eine Voranmeldung ist nun nicht mehr nötig, um zu mir zum Schwimmen kommen zu können“, sagt Dimitriy Mironov, Leiter des Bäder-Teams erfreut. Einige Hinweise zur „neuen Normalität“ im Freibadbetrieb gibt es natürlich zu beachten. So muss der Mindestabstand von 1,5 bis zwei Meter jederzeit eingehalten werden, auch auf der Liegewiese sowie in der Umkleide. „Wir empfehlen deshalb, die Nutzung der Einzelumkleiden zu bevorzugen“, erläutert Mironov die neuen Auflagen weiter. Aufgrund der aktuellen Verordnung ist die Gesamtbesucherzahl des Bades auf 1000 Mitglieder begrenzt. „Wir haben den Vorteil, dass wir die Daten aller Mitglieder bereits in unserer Verwaltung erfasst haben und wir mit unserem Check-In per Mitgliederausweis auch keine Wartezeiten am Eingang befürchten müssen. Wir überwachen natürlich die Zahl der Anwesenden Gäste und sobald die maximale Besucherzahl erreicht ist, ist ein Eintritt für unsere Mitglieder vorübergehend nicht möglich“, so Fabian Göggel zur Personenbegrenzung im Freibad. „Das Hygienekonzept steht, es ist alles vorbereitet und die Mitglieder können zum Schwimmen kommen - jetzt hoffen wir nur noch auf besseres Wetter“, so der Geschäftsführer.