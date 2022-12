Sprinkleranlage geöffnet: Büro- und Geschäftsgebäude unter Wasser gesetzt

Deutlich mehr als 100.000 Euro Sachschaden hat jemand angerichtet, der in der Nacht zum Heiligabend die Wasserleitung der Sprinkleranlage im zweiten Stock eines Büro- und Geschäftsgebäudes in Ulm geöffnet hatte. Der Schaden wurde gegen 6 Uhr festgestellt. Da standen Büros und Läden vom Untergeschoss bis in den zweiten Stock unter Wasser. Teilweise stand das Wasser mehrere Zentimeter hoch. Vollgesogene Deckenteile fielen herab. Die Polizei geht von Vorsatz aus und richtet einen gewissen Tatverdacht gegen einen Mann, der in der Nacht bereits aufgefallen war. Die Kripo hat Spuren genommen und ermittelt jetzt.