Sporthallen, Beleuchtung, Warmwasser: So will Ulm 20 Prozent Energie einsparen

Es ist der inzwischen dritte Krisenstab, den die Stadt Ulm innerhalb von nicht einmal drei Jahren bilden muss. Nach der Bekämpfung der Corona-Pandemie und der Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine - beides Krisen, die noch andauern - muss sich die Stadt jetzt mit der Frage beschäftigen, wie angesichts der steigenden Kosten jetzt schnell und effizient Energie eingespart werden kann. Erste Maßnahmen wurden bereits beschlossen, weitere sollen zeitnah folgen und für den Fall einer Gasmangellage frühzeitig überprüft werden. Klar ist: die Stadt aber auch die Bürger müssen sich in manchen Belangen deutlich einschränken.

Einfach fallen derartige Entscheidungen der Stadt nicht. Denn selbst wenn mit der Abschaltung von Straßenbeleuchtung deutlich Energie eingespart werden könnte, was tatsächlich aber nur kaum ins Gewicht fallen würde, kann so etwas nicht ohne Weiteres passieren. Oft ist es die technische Voraussetzung solcher Maßnahmen, die das Ganze verkompliziert. Doch noch viel wichtiger: Das Sicherheitsgefühl der Bürger ginge dadurch verloren. „Wir wollen unseren Energieverbrauch um mindestens 20 Prozent senken. Die Stadt soll aber weiterhin funktionieren, ein Basisangebot muss möglichst erhalten bleiben“, betont Ulms Oberbürgermeister Gunther Czisch.

Ohne Einschränkungen werde es nicht funktionieren, macht er klar. Das werden vor allem die Vereine der Stadt schon bald zu spüren bekommen. Eine der beschlossenen Maßnahmen sieht nämlich die Absenkung der Raumtemperatur von Sporthallen im Winter auf 15 Grad vor. Das sind ungefähr fünf Grad weniger als bisher, der Wert richtet sich nach der bundesweiten Verordnung, die mit Sportverbänden abgestimmt wurde. Auch die Wassertemperatur in Schwimmbädern wird um zwei Grad, die Raumtemperatur in Verwaltungsgebäuden auf 19 Grad gesenkt. In einem weiteren Schritt, sollte sich die Lage zuspitzen und am Ende eine Gasmangellage auftreten, will die Stadt prüfen, ob die Nutzung von Schwimmbädern und Sporthallen reduziert werden kann. Dabei ist der Schulbetrieb, sei es die Temperatur im Klassenzimmer oder die Nutzung von Sporthallen für den Unterricht, jedoch erst einmal ausgeklammert. „Schulen und Kitas sind hier außen vor“, so Gunter Czisch. Grundsätzlich gelte aber: Das Basisangebot soll so lang wie möglich erhalten bleiben, auch wenn beispielsweise die Sporthalle dann etwas kühler sei als gewohnt. „Schließen ist die letzte Maßnahme“, betont Czisch.

Auf warmes Wasser, etwa beim Händewaschen, müssen die Mitarbeiter der Stadt ab nächster Woche verzichten. Auch hier gibt es Abstufungen. So sollen Bauhof und Feuerwehr weiterhin mit Warmwasser versorgt werden. Außerdem, so erläutert Martin Bendel, müsse natürlich hier abgewägt werden, sobald sich im Winter die Corona-Situation verschärfen sollte. „Da spielen der Infektionsschutz und gesundheitliche Aspekte natürlich auch eine wichtige Rolle“, so Bendel.

Abgeschaltet wird ab sofort auch die Fassadenbeleuchtung von öffentlichen Gebäuden, die Brunnen der Stadt werden komplett abgestellt. In den Bereich öffentlicher Gebäude fällt auch das Fischerviertel, dass lichttechnisch abends nicht mehr wie gewohnt in Szene gesetzt wird. Gleiches gilt für das Ulmer Wahrzeichen, das Münster. Czisch betont: „Was nur schön ist, wird abgeschaltet. Das hat hauptsächlich einen symbolischen Charakter.“ Denn die Einsparung sei bei der Beleuchtung eher gering. Zum Vergleich führt er an: „Wir haben uns beispielsweise die Beleuchtung um das Münster angeschaut. Das ist der gleiche Verbrauch, wie wenn in zwei Ulmer Haushalten an einem Abend ein Käsekuchen gebacken wird.“ Wirklich hoch sei das Einsparungspotential also hier nicht. Umso bedeutender sei hier nämlich ebenfalls wieder das Thema Sicherheit. „Das Sicherheitsgefühl muss bleiben. Deshalb bleibt die bodennahe Beleuchtung am Münster, auf der höheren Ebene wird die Beleuchtung abgeschaltet.“

Viele der Maßnahmen, die sofort umgesetzt werden, sind sowieso vom Bund vorgeschrieben und in der entsprechenden Verordnung, die zunächst bis Ende Februar 2023 gelten soll, festgelegt. Darüber hinaus soll in den kommenden Wochen ein Konzept entwickelt werden, wie in weiteren Stufen weiter Energie eingespart werden kann. Deshalb ist der Krisenstab „Gasmangellage“ in zwei Gruppen aufgeteilt. Die eine Gruppe hat sich die Erarbeitung konkreter erster und schnell umsetzbarer Energiesparmaßnahmen auf die Agenda geschrieben, die andere Gruppe die Vorbereitung für den Fall einer Gasmangellage.

„In dieser Lage befinden wir uns aktuell Gott sei Dank noch nicht und wir wissen natürlich aktuell nicht, ob diese überhaupt eintreffen wird“, so OB Czisch. Doch sollte der Fall eintreten, müsse man vorbereitet sein. Erste Überlegungen für diesen Fall gibt es bereits. Dann muss im schlimmsten Fall etwa auch die Flutlichtbeleuchtung auf Sportplätzen daran glauben, Einrichtungen und Gebäude der Stadt könnten komplett geschlossen werden. Zudem plant die Stadt in diesem Fall auch Wärmestuben einzurichten. Doch der Oberbürgermeister betont: Noch ist es nicht soweit. Statt Hektik und Hysterie zu verbreiten, gelte es jetzt, besonnen und nüchtern auf die Situation zu blicken.

Die größte Einsparung - etwa zehn Prozent des aktuellen Gasverbrauchs - sieht die Stadt bei der Wärmeversorgung. Blockheizkraftwerke an städtischen Liegenschaften, die auch mit Fernwärme versorgt werden können, bleiben abgeschaltet. Die Fernwärme sei indes ein großer Gewinn für die Stadt Ulm in der aktuellen Situation: Die Hälfte des Wärmebedarfs in Ulm wird über Fernwärme gedeckt, bei deren Erzeugung fast kein Gas zum Einsatz kommt. Weitere Gebäude sollen deshalb, so sieht es der Maßnahmenplan vor, an das Fernwärmenetz angeschlossen werden.

Zwar werden die ersten Maßnahmen jetzt schnell umgesetzt, erledigt sei das Thema damit aber noch lange nicht. Gunter Czisch geht davon aus, dass das Thema die Bürger und die Stadt noch über längere Zeit beschäftigen wird - und die Maßnahmen nicht immer kritiklos und mit Freude angenommen werden. „Aber wir sollten uns darauf einstellen, dass wir uns alle auf unbestimmte Zeit erst einmal einschränken müssen. Da ist jeder Einzelne gefragt“, so Czisch, der sich auch von den Ulmer Vereinen, die eigene Sportstätten betreiben, wünscht, dass das Thema Energiesparen dort aufgenommen wird.

Straßenlaternen sollen laut Stadt nicht abgeschaltet werden. Zum einen ist die Einsparung dadurch nämlich nur gering, zum anderen dürfe das Sicherheitsgefühl der Bürger nicht verloren gehen. (Foto: SWU)