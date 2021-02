Spitzer und Spitzenmusik am Samstag in der „Roxy Lockdwon Bar“

Als Gesprächsgast für die sechste „Roxy Lockdwon Bar“ (Samstag, 20. Februar, ab 20.30 Uhr über roxy.ulm.de) hat sich Gastgeberin Ariane Müller den bekanntesten Forscher der Universität Ulm eingeladen – Professor Manfred Spitzer. Der ärztliche Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie III am Universitätsklinikum erlangte durch seine Bestseller wie „Digitale Demenz“ und vielfache Fernsehauftritte deutschlandweite Bekanntheit. Zuletzt veröffentlichte er das Buch „Pandemie – Was die Krise mit uns macht und was wir aus ihr machen“.

Für die Musik sorgen dieses Mal Jessica und Vanessa Porter mit ihrem Porter Percussion Duo. Sie haben spielen Werke von Claude Debussy und Astor Piazolla. Zwischendurch zeigt Roxy-Barchef Michl Brenner neue Tipps für coole Mix-Drinks. Im Anschluss an die Veranstaltungen startet wieder das Aftershow-Bargespräch mit allen Beteiligten über Zoom.

Im Gespräch: Manfred Spitzer

Professor Dr. med Dr. phil Manfred Spitzer sei fraglos der bekannteste Forscher der Universität Ulm. Spitzer wurde 1958 geboren und studierte Medizin, Psychologie und Philosophie in Freiburg, wo er sich auch zum Psychiater weiterbildete und 1989 die Habilitation für das Fach Psychiatrie erlangte. Er war von 1990 bis 1997 als Oberarzt an der Psychiatrischen Universitätsklinik Heidelberg tätig. Zwei Gastprofessuren an der Harvard-Universität und ein weiterer Forschungsaufenthalt am „Institut for Cognitive and Decision Sciences“ der Universität Oregon prägten seinen Forschungsschwerpunkt im Grenzbereich der kognitiven Neurowissenschaft und Psychiatrie. 1998 übernahm er als jüngster Psychiatrie-Professor Deutschlands die Leitung der „Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie III“ am Ulmer Safranberg.

Einem großen Publikum bekannt wurde Spitzer jedoch durch seine Buchpublikationen wie „Digitale Demenz“ oder „Einsamkeit – die unerkannte Krankheit“, die zu Bestsellern avancierten und gesellschaftlich breit diskutiert wurden.

Zuletzt erschienen 2020 seine Bücher „Digitales Unbehagen. Risiken, Nebenwirkungen und Gefahren der Digitalisierung“ und – von besonderer Aktualität – „Pandemie – Was die Krise mit uns macht und was wir aus ihr machen“.

Live-Musik mit dem Porter Percussion Duo

Die beiden Schwestern Jessica und Vanessa Porter kamen schon sehr früh durch ihren Vater, selbst Berufsmusiker, mit Musik und speziell der unendlichen Welt der Percussioninstrumente in Berührung. Als Duo formierten sie sich aber erst 2009 für den national renommierten Nachwuchswettbewerb „Jugend Musiziert“. Das Percussion Duo Jessica und Vanessa Porter hat sich ein vielfältiges Repertoire erarbeitet und kann Programme mit unterschiedlichen Schwerpunkten anbieten. Auch Neue Musik spielt für das Duo eine große Rolle, so sind Werke von namhaften Vertretern aus den vergangenen 50 Jahren wie Mauricio Kagel, Georges Aperghis und Steve Reich ein wichtiger Bestandteil ihres Programms.

Ihr Studium schlossen die beiden Schwestern – nach zahlreichen internationalen master classes und Auslandsaufenthalten an der Royal College of Music, London – mit Bestnote an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Stuttgart ab. Beide leben und arbeiten im Raum Stuttgart.

Mix-Drink-Tutorial mit Michl Brenner

Im letzten Sommer hat Roxy-Barchef Michl Brenner im Roxy-Soundgarten gemeinsam mit seinem Team mehrere tausend Longdrinks gemixt. Im fünften Teil seines Tutorials verrät er weitere Tipps für Profi-Drinks. Wenn ihr diese Drinks auch zuhause probieren wollt: die benötigten Zutaten werden spätestens einen Tag vorher auf der Royx-Homepage und den social media-Kanälen der Ulmer Kulturhallen veröffentlicht.

Noch Fragen? Dann bleib zum Zoom-Thementalk und Aftershow-Bargespräch

Im Anschluss an den Livestream (ca. 22 Uhr) ist erneut ein persönliches Bargespräch mit den Beteiligten über Zoom geplant. Der Link dafür findet sich am Samstagabend auf der Roxy-Website.