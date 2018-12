Spitzenprogramm beim elften Ulmer Weihnachtscircus des Westerheimer Zirkusdirektors Veno Mendes

Eine feste Größe im Kulturprogramm der Stadt Ulm ist der Ulmer Weihnachtscircus. Zum elften Mal in Folge heißt es „Manege frei“ in der Ulmer Friedrichsau, wo die Besucher sich auf ein großartiges und spektakuläres Programm unter der Zirkuskuppel freuen dürfen. Jessica und Veno Mendes aus Westerheim bieten wie in den Vorjahren einmal mehr ein tolles und atemberaubendes Programm, in dem waghalsige Nummern nicht fehlen. Zirkusmanager und Programmdirektor Matthias Bergstaedt ist es gelungen, ein vielfältiges Spektakel mit vielen internationalen Stars zusammenzustellen, das Jung und Alt erfreut.

Unterhaltung für die ganze Familie

Beste Zirkusunterhaltung zur Weihnachtszeit ist in der Ulmer Friedrichsau bis zum 6. Januar (Dreikönig) für die gesamte Familie garantiert: Da trifft ein lustiger Clown mit viele Charme in der Manier von Charlie Chaplin auf Pferde- und Kameldressur, höchst persönlich dargeboten von Zirkusdirektor Veno Mendes. Biegsame Körper in alle Richtungen und Jonglage vom Feinsten bieten Künstler des chinesischen Nationalzirkus, ferner eine imposante Stuhlakrobatik. Eine lustige Hundemeute taucht in der Manege auf. Wagemut beweisen die sechs Stuntfahrer aus Kolumbien in einer Stahlkugel und Jeferson Montano Pena aus Südamerika lässt sich an seidenen Tüchern quasi von der Zirkuskuppel zu Boden fallen. Und ganz toll in Schwung ist Tamara Khurchudova aus Russland am schwingenden Trapez. Zu einem Augenschmaus tragen die Tänzerinnen des Balletts Vatan mit reichlich Rhythmusgefühl bei.

Action trifft auf Besinnlichkeit

Auch zum Elfjährigen präsentiert der Ulmer Weihnachtscircus von Veno Mendes und Matthias Bergstaedt eine Show der Spitzenklasse mit vielen Überraschungen, und das zur Livemusik von der Zirkuskuppel, dargeboten von sieben Musikern des Ukrainischen Staatsorchesters und der talentierten und hübschen Sängerin Vira Terentieva. Action trifft auf Besinnlichkeit, klassische Zirkuskunst auf modern inszenierte Showteile voller Pep, Tempo und Nervenkitzel. Die vielen Künstler und Artisten aus allerlei Ländern präsentieren beste Zirkuskunst und sorgen für ein besonderes Erlebnis zur Weihnachtszeit.

Los geht das bunte Programm zur Moderation von Matthias Bergstaedt mit dem Einzug aller Mitwirkenden und der Pferdedressur der Spitzenklasse von Veno Mendes als „Pferdeflüsterer“, der sechs temperamentvollen Araberhengste präsentiert. Ihm folgt sogleich Töchterchen Alexia Mendes mit ihrem Pony. Der kleine Clown Gagik Avetisyan aus Armenien tritt dann in einer perfekten Kopie von Charly Chaplin in Aktion und versteht es mit seinen originellen Späßen und Einlagen, die Zuschauer für sich zu gewinnen, die bei ihm immer wieder ins Geschehen mit einbezogen werden. Wang Hao aus China fasziniert als Diabolo-Jongleur, und das auf höchsten Niveau.

Hundemeute taucht auf

Die schöne Hundedressur des Duo Jacquiline und Rudi Feix zeichnet sich durch Trickreichtum und Spontanität aus und man spürt bei dem Paar das Vertrauen zwischen Tier und Mensch. Der netten Hundemeute, die allerlei Kunststückchen ins Zirkuszelt bringt, folgt Luftakrobatik vom Feinsten, bei der Jeferson Montano Pena sich an langen seidenen Tüchern durch die Luft schwingen lässt und keinerlei Höhenangst an den Tag legt. Ein freier Fall ist der Höhepunkt seiner atemberaubenden Darbietung. Es folgen die „Nächte in Shanghai“, bei denen die Künstler aus China in einem Potpourri sich unglaublich biegen und beugen und mit einer Vasen- und Hutjonglage zu begeistern wissen. Beeindruckend sind auch ihre Stuhlakrobatik mit einem nimmer endenden Turm aus Stühlen sowie dem feinfühligen Auftürmen von zig Tischen auf dem Haupt eines Akrobaten

Dromedars und Lamas

Direktor Veno Mendes präsentiert in einer weiteren Tiernummer seine Dromedars und Lamas, bevor die Zuschauer einen Spitzentanz in dem Beitrag „Chinatown Ballett“ erleben: eine gekonnte und feine Symbiose aus klassischem Tanz und meisterlicher Akrobatik wie Hand- und Kopfstände auf Kopf und Schulter der Mittänzer. Hoch oben unter der Zirkuskuppen schwingt Tamara Khurchudova durch die Lüfte und verkörpert an ihrem schwingenden Trapez den uralten Menschheitstraum vom Fliegen: Mit waghalsigen Drehungen, Stürzen und Pirouetten fasziniert die Trapezkünstlerin. Erneut finden sich Künstler vom chinesischen Nationalzirkus ein und lassen zum Lied „Pomp & Circumstances“ zig Teller in allen Lagen kreisen.

Der Atem bleibt fast stecken, wenn die preisgekrönte Gerling-Truppe aus Kolumbien auf Motorrädern in einer Stahlkugel rasant ihre Runden dreht, und das nicht nur in eine Richtung. In dem sogenannten Globe rast das sechsköpfige Ensemble mit einer Fahrerin in verschiedenen Formationen regelrecht um die Wette. Wagemut und Konzentration gehören zu den temporeichen Fahrten in der Kugel. Der reichhaltige Beifall ist den Stuntfahrern sicher.

Großes Finale mit den Künstlern

Zum großen Finale finden sich alle Darsteller nochmals in der Manege ein, um den ihnen gebührenden lautstarken Beifall des begeisterten Publikums in Empfang zu nehmen. Noch bis zum 6. Januar finden Vorstellungen im elften Ulmer Weihnachtscircus statt, zu dem auch ein kleiner, schöner Weihnachtsmarkt in herrlichem Ambiente in einem Vorzelt gehört, wo sich die Gäste stärken und austauschen können. Zirkusdirektor Mendes und Programmdirektor Bergstaedt sowie die internationale Künstlerschar würden sich über viele Besucher in den kommenden Tagen freuen, die bei dem zweieinhalbstündigen Programm den Alltag vergessen und entspannen können.