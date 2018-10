Spielzeugauto ist Ursache für Wohnhausbrand

Ein Defekt an einem Spielzeug ist wohl die Ursache eines Brandes am Freitag in Illerkirchberg gewesen.

Wie die Polizei mitteilte, brannte es am Freitag in einem Sechsfamilienhaus im Schwalbenweg in Illerkirchberg. Eine Hausbewohnerin hörte gegen 11 Uhr das Alarmsignal eines Rauchmelders und rief sofort die Feuerwehr an. Die öffnete die betroffene Wohnung und konnte die Brandauswirkungen auf diese beschränken.

Der Brand war im Kinderzimmer entstanden, stellten die Ermittler schnell fest. Die weiteren Ermittlungen führten auch zur Ursache: Ein ferngesteuertes Auto hatte offenbar den Brand ausgelöst. Warum das Spielzeug in Flammen aufging, ist nicht bekannt. Von dem Auto ist nur noch ein Klumpen Kunststoff übrig. Die Ermittler der Polizei gehen von einem Defekt aus.

Verletzt wurde durch den Brand niemand, die Bewohner hatten sich in Sicherheit bringen können. Notfallseelsorger betreuten die Familie, die während der Löscharbeiten nach Hause gekommen war. Die Gemeinde kümmerte sich um eine Ersatzunterbringung. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 30 000 Euro.