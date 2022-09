Spiel- und Spaß- Programm für Kinder und Eltern

Die Stadt Ulm präsentiert sich am Sonntag, 18. September, von ihrer familienfreundlichen Seite. An diesem Tag bieten über 35 Vereine und Institutionen von 11 bis 16 Uhr auf vielen Plätzen der Innenstadt interaktive Aktionen, Unterhaltung und Informationen für Kinder und Eltern an. Dies teilt die Stadtverwaltung mit.

Auf dem Münsterplatz gibt es eine große Malaktion unter dem Motto „Kinder erleben Ulm“. Mit Straßenmalkreiden, die die Kinder vor Ort erhalten, können sie ihre Vorstellungen des Stadtlebens kreativ auf den Münsterplatz bringen. Das Bild wird zum Schluss mit einer Drohne im Bild festgehalten. Daneben gibt es zwei Sandspielplätze „XXL“ auf dem südlichen Münsterplatz und auf dem Judenhof mit entsprechendem Sandelspielzeug. Hier darf man sich so richtig austoben.

Die teilnehmenden Vereine und Institutionen haben sich vielfältige Mitmach-Aktionen einfallen lassen. Armbändchen werden gebastelt, Druckplatten geritzt, Steine behauen oder bemalt. Wer sich dafür interessiert, ein Instrument zu erlernen, kann dieses ausprobieren. Es gibt die Möglichkeit, sich in neuen Sportarten zu üben, gleich mehrere Spiele-Parcours und ein Mitmach-Zirkus stehen für alle zur Verfügung, die ihre Geschicklichkeit und ihr Standvermögen testen wollen. Ein bunter Mix aus Geschichten, Märchenerzählungen, Liedern und Zaubertricks ergänzt das Programm ebenso wie eine Elektro-Kart-Bahn, Ozobots, Tanz- und Musikdarbietungen.

Zudem können die Kinder ein Löschfahrzeug der Ulmer Feuerwehr besichtigen, erfahren, wie sie sich sicher im Verkehr bewegen und an verschiedenen Gewinnspielen teilnehmen. Abgerundet wird die Veranstaltung mit der Bühne und Moderation von Donau3fm.

Der genaue Plan mit den Aktionen ist auf der Homepage der Stadt Ulm zum Download bereitgestellt.