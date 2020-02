„Spider Murphy Gang“ kommt nach Ulm

Sie gelten als die bayrischen „Rolling Stones“: Barny Murphy und Günther Sigl sind das kongeniale Duo der „Spider Murphy Gang“ – und auch ihr Aushängeschild.

Seit 40 Jahren rocken sie nicht nur in München, sondern auch quer durch Deutschland. Am Donnerstag, 15. Oktober, sind die Jungs der „Spider Murphy Gang“ auf ihrer Unplugged-Tour um 20 Uhr in Ulm im Congress Centrum zu erleben.

Seit die „Spider Murphy Gang“ (SMG) aus München für viele zu ihrer großen Zeit Anfang der 80er Jahre zur Speerspitze der Neuen Deutschen Welle zählte, hat sich in über 40 Jahren Bühnenerfahrung einiges getan.

Von Synthirock, Pop und Waveklängen – zum Beispiel „Wo bist du“, „Ich schau dich an“, „Skandal im Sperrbezirk“ – stammen ihre Wurzeln und gehen mit ihrem Album „Unplugged – Skandal im Lustspielhaus“ über zu Rockabilly, Boogie Woogie, Zydeco, Jazz, Swing, Blues, Country und Ragtime.

Mit ihrem Unplugged-Konzert wollen sie zeigen, dass sie keine schlichte Popband sind. Dabei beginnt ihre Spurensuche bei den Anfängen des 20. Jahrhunderts und harmoniert mit manch eigenem Hit ihrer Bandgeschichte. Man findet daher nicht nur die altbewährten Lieder, sondern auch Elvis, Chuck Berry, Hank Williams, sowie auch Canned Heat oder Rocco Granata.

Der Vorverkauf für das Konzert der „Spider Murphy Gang“ hat bereits begonnen. Karten gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen sowie unter der Ticket-Hotline 0731/156855.