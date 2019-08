Sperrungen wegen Bauarbeiten auf der Südbahn: Das müssen Reisende jetzt beachten

Die Bauarbeiten zur Elektrifizierung der Südbahn gehen in die nächste Phase. Wie bereits berichtet, wird es dazu wegen Vollsperrungen auf der Zugstrecke zwischen Ulm und Laupheim sowie zwischen Friedrichshafen und Lindau einen Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen geben. Allerdings mit Veränderungen im Vergleich zum SEV im vergangenen Jahr – das müssen Reisende beachten:

Strecke Ulm – Laupheim West

Der Streckenabschnitt Ulm – Laupheim West/Stadt wird vom 16. September bis 3. November für den Zugverkehr komplett gesperrt. Es wird ein SEV eingerichtet. Der Halt dafür in Ulm ist dieses Mal aber in Ulm in der Schillerstraße – und nicht wie im vergangenen Jahr in Neu-Ulm.

Einen Schnellbus wird es wieder geben, dieser hält in Ulm in der Schillerstraße, in Laupheim am ZOB/Steinerstraße und in Laupheim West am Bahnhof.

Die Busse mit Unterwegshalte halten in Ulm in der Schillerstraße, in Ulm im Donautal/Grimmelfingen an der Erbacher Straße, in Erbach am Bahnhof, in Laupheim Stadt am ZOB/Steinerstraße und in Laupheim West am Bahnhof.

Die Haltestelle an der Ulmer Schillerstraße wird direkt von den Gleisen über den Treppenaufgang beziehungsweise Aufzug von den Bahnsteigen über den Fußgängersteg erreicht.

Strecke Friedrichshafen – Lindau

Ab dem 16. September beginnen gleichzeitig die Bauarbeiten zwischen Friedrichshafen und Lindau. Der Streckenabschnitt ist bis zum 20. Dezember gesperrt. Es verkehren im gesamten Zeitraum SEV-Busse.

Die Busse halten in Friedrichshafen Stadt (vor dem Seehotel), Friedrichshafen Ost (Jugendherberge), Eriskirch (Irisstraße), Langenargen (Bahnhof), Kressbronn (Bahnhof), Nonnenhorn (Gasthaus Adler), Wasserburg (Bahnhof), Enzisweiler (B31- Einkaufszentrum), Lindau-Aeschach (Aeschacher Markt) und Lindau Hbf (Bussteig 3).

Allgemeine Hinweise

Die Bahn weist darauf hin, dass die Busse nimmt immer direkt am Bahnhof halten. Einige Haltestellen werden nicht von allen Bussen angefahren.

Eine Fahrradmitnahme ist zwischen Ulm und Laupheim in den mit Fahrradsymbol gekennzeichneten Bussen an Samstagen, Sonn- und Feiertagen bis 20. Oktober begrenzt möglich. Eine Mitnahme könne jedoch nicht garantiert werden, heißt es.

Während der Sperrungen werden unter anderem Oberbau- und Kabeltiefbauarbeiten und Arbeiten an den Signalanlagen durchgeführt. Gleichzeitig wird die Brücke über die Argen eingebaut.