Sperrung sorgt für Verwirrung: Bleibt der Marktplatz für Autos gesperrt?

Seit Dienstag ist der Marktplatz vor dem Ulmer Rathaus eine Fußgängerzone: Autos können nicht mehr von der Neuen Straße zur Herdbrücke fahren. Der Stadtrat hatte sich nach Beschwerden von Anwohnern dazu entschieden, Autos probehalber auszusperren. Doch kaum läuft der Verkehrsversuch, soll er wieder eingestellt werden.

Das fordert die CDU-Fraktion im Gemeinderat in einem Antrag, den die Politiker wenige Tage vor dem Start der Sperrung an Oberbürgermeister Gunter Czisch geschickt haben. In dem Schreiben heißt es, die Anlieger wünschten zwar eine Verkehrsberuhigung, nicht aber diese Lösung. Bei einer CDU-Veranstaltung vor zwei Wochen hatten Ulmer Händler über drohende Umsatzeinbußen durch neue Fußgängerzonen geklagt und dabei auch den Marktplatz und die Herdbruckerstraße angesprochen.

Seit Dienstag ist dürfen Autos nicht mehr über den Ulmer Marktplatz fahren. Doch manchen Fahrer ist das noch nicht bewusst. (Foto: Alexander Kaya)

Der Versuch läuft seit Dienstag – obwohl die CDU um Aussetzung der Maßnahmen und um eine erneute Beratung im Bauausschuss gebeten hatte. Bei der ursprünglichen Entscheidung im November hatten sich auch die Christsozialen trotz geäußerter Bedenken für den Versuch ausgesprochen.

Eine erste Bilanz des Verkehrsversuchs soll frühestens nach einem halben Jahr gezogen werden. Eine Verkehrszählung im Oktober 2018 hatte ergeben, dass die Route überwiegend als Schleichweg nach Neu-Ulm genutzt wird. Bisher war die Herdbruckerstraße zudem zwischen 22 Uhr und 6 Uhr morgens mit einer Schranke abgeschlossen. Denn die Strecke war eine beliebte Angeber-Route, auf der Fahrer nachts mit aufgemotzten Autos durch die Innenstadt rasten.

SPD weist CDU-Antrag zurück

Die SPD-Fraktion weist den Antrag der CDU in einer Mitteilung zurück: Die Herdbruckerstraße solle weiter vom Abkürzungsverkehr entlastet werden. Die Sozialdemokraten räumen aber ein, dass die Beschilderung noch optimiert werden könnte. Es solle deutlicher gemacht werden, dass Autofahrer über den Umweg durch die Schelergasse in die Herdbruckerstraße gelangen können. Dort gibt es einige Geschäfte und Lokale, auch die Ulmer Musikschule ist nur auf diese Weise durch Autos erreichbar.

Am Dienstag und Mittwoch parkten und wendeten zahlreiche Autos in der Fußgängerzone – wohl, weil die neuen Schilder an der Einfahrt von der Neuen Straße für manche Fahrer nicht ausreichend erkennbar waren. Teilweise ging es vor dem Rathaus chaotisch zu.

In ihrer Mitteilung fordern die SPD-Politiker auch, dass Fahrer, die auf der Neuen Straße aus Richtung CCU kommen, nach links in die Donaustraße einbiegen dürfen. Das ist derzeit verboten. Viele Fahrer wichen daher über Marktplatz und Herdbruckerstraße aus – wo jetzt eine Fußgängerzone ist.