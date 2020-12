Sperrmüll unerlaubt entsorgt

Nicht unentdeckt blieb am Mittwoch ein Umweltverstoß in Lonsee. Zeugen sahen gegen 23 Uhr einen Mann, der Müll aus einem Auto lud und vor einem Gebäude in der Straße Im Herrengarten ablegte. In dem Müll fanden die Zeugen Hinweise auf den Entsorger und verständigten den Bauhof. Ein Mitarbeiter des Bauhofs fand daraufhin noch an zwei weiteren Stellen auf Gemarkung Lonsee Müllablagerungen. Auch hier fanden sich Hinweise auf denselben Entsorger. Für die Verstöße soll nach Angaben der Polizei ein 61-Jähriger verantwortlich sein. Der Mann muss jetzt mit Anzeigen rechnen.