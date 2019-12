Spektakel oder Verbot? Was Pyrotechniker, Tierschützer und Ulms OB übers Feuerwerk denken

Vor einem Jahr war es bereits ein großes Spektakel, doch diesmal will Jürgen Weinstein noch eins drauflegen: Ein Künstler als Überraschungsgast soll vor dem zweiten öffentlichen Profi-Silvesterfeuerwerk in der Weißenhorner Innenstadt die Stimmung anheizen. Gegen 23.30 Uhr werde dieser Künstler auf der Bühne stehen und mit einer Mischung aus Show und Musik den Countdown zum Jahreswechsel einläuten, sagt Weinstein.

Der Pyrotechniker aus dem Bibertaler Ortsteil Bühl ist Inhaber der Firma Effectart Feuerwerke, er hat bereits im Vorjahr mit seinem Team zahlreiche Weißenhorner mit dem Farbenspiel am Himmel und passender Musik unterhalten. „Das ganze Volk ist zusammengekommen, die Leute waren super gut aufgelegt“, sagt er.

Allerdings weiß Weinstein auch bereits, dass es zum Jahreswechsel 2020/2021 anders ablaufen soll. Die Stadt wird auf Beschluss des Kulturausschusses künftig aus Umweltschutzgründen auf Pyrotechnik verzichten. Statt einem Musik-Brillant-Feuerwerk sollen die Bürger dann eine Musik-, Licht- und Lasershow zu sehen und zu hören bekommen.

Weniger Müll, geringere Umweltbelastung

Weniger Müll, eine geringere Umwelt- und Feinstaubbelastung sowie mehr Sicherheit verspricht sich die Stadtverwaltung schon von dem Profi-Feuerwerk, das im Bereich des Hauptplatzes abgefeuert wird.

So schön ein Feuerwerk an Silvester und Neujahr auch ist, so gefährlich kann es auch sein. Deshalb gelten für den Verkauf und das Zünden von Feuerwerkskörpern besondere Vorschriften.

Der beste Blick darauf bietet sich vom Kirchplatz aus. Dort wird es auch eine kleine Bewirtung geben. Wie im Vorjahr wird der Hauptplatz mitsamt den Parkplätzen in der Silversternacht bis 1 Uhr für den Verkehr gesperrt. Das Anzünden von privatem Feuerwerk ist bei der Veranstaltung verboten.

Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das gar nicht mehr gibt Jürgen Weinstein, Pyrotechniker

Weinstein zeigt zwar Verständnis für die Weißenhorner Entscheidung, das Feuerwerk künftig wegzulassen. Über das Jahr merkt er nach eigenen Angaben schon jetzt, dass die Nachfrage nach Pyrotechnik-Shows nachlässt. Doch er sagt auch: Feuerwerk gehöre an Silvester halt einfach dazu. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das gar nicht mehr gibt“, ergänzt er.

Fraglich ist natürlich, wie viele Bürger aus freien Stücken auf die Knallerei zum Jahreswechsel verzichten. Viele Kommunen appellieren an ihre Bewohner oder sprechen Verbote aus.

In Babenhausen herrscht teilweise Feuerwerkverbot

Beispiel Babenhausen: Dort ist das Böllern rund um das Fuggerschloss tabu. 2016 erließ der Markt ein Verbot für Feuerwerkskörper in der Silvesternacht, das für den Bereich des Schlosses, den Marktplatz und angrenzende Straßen gilt.

Der Marktrat kam damit einem Wunsch der Zentralverwaltung des Hauses Fugger nach, die sich wegen der Brandgefahr Sorgen um das Schloss gemacht hatte. Auch Bürgermeister Otto Göppel betont, dass das Verbot die historische Bausubstanz schützen soll – zumal Personen im angetrunkenen Zustand bisweilen am Schlossberg übermütig mit Raketen hantiert hätten.

Wir wollen niemandem ein lieb gewordenes Ritual verbieten. Gunter Czisch, Ulms Oberbürgermeister (CDU)

In Ulm gibt es zwar keine Verbote, die über die bundesweit geltenden Regelungen der Sprengstoffverordnung hinausgehen. Dennoch mahnt Oberbürgermeister Gunter Czisch einen verantwortungsvollen Umgang mit Feuerwerkskörpern an. In Zeiten, in denen immer mehr über Feinstaubbelastung in Städten kritisch diskutiert werde, solle man auch diesen Aspekt berücksichtigen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

„Wir wollen niemandem ein lieb gewordenes Ritual verbieten. Aber jeder kann für sich entscheiden, ob’s inzwischen nicht auch ein bisschen Feuerwerk weniger sein darf“, sagt Czisch und fordert die Feiernden auf, anschließend auch die Reste vom Feuerwerk zu entsorgen. Das sei auch Teil eines respektvollen Umgangs untereinander.

Manche Hunde geraten regelrecht in Panik Ralf Peßmann, Tierheim Ulm

Tierschützern wäre es am liebsten, wenn Menschen ganz aufs Böllern verzichten. Denn Wild- und Haustieren machen die Knallgeräusche, die sonst das Jahr über nicht zu hören sind, immens zu schaffen. „Manche Hunde geraten regelrecht in Panik“, sagt Ralf Peßmann, Leiter und Hundetrainer des Tierheims Ulm. „Auch Katzen schauen, dass sie Land gewinnen.“

Um die Belastung an Silvester möglichst in Grenzen zu halten, werden die Tierheimbewohner schon tagsüber ins Haus geholt. „Wir machen alle Luken dicht und stellen das Radio an, damit die Geräusche von außen überdeckt werden“, sagt Peßmann. In der Silversternacht fährt er vorsichtshalber noch einmal ins Tierheim, um nach dem Rechten zu sehen.