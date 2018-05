Spektakel im Ring

Spannende Duelle, darunter sogar ein WM-Kampf – die dritte „CWS-Fight-Night“ in der Neu-Ulmer Glacis-Galerie am Samstag hat sich für alle Beteiligten gelohnt. „Ich habe ein hervorragendes Feedback bekommen und bin richtig stolz“, sagt Promoter und Veranstalter Amer Osmanhodzic. Nach seinem ersten Fazit am Sonntagmittag war er in Jubelstimmung. Er will zusammen mit seinem Team in den nächsten Tagen ein genaues Resümee ziehen und dann über eine vierte Auflage nachdenken.

Um das Kickboxen einer breiten Öffentlichkeit näher bringen zu können, hatten die Macher den Ring bereits am vergangenen Montag mitten im Neu-Ulmer Shopping Center aufgestellt. Die ganze Woche über wurden diverse Trainings und ein Selbstverteidigungskurs für Frauen präsentiert. „Das war schon eine gigantische organisatorische Aufgabe.“ Osmanhodzic, früher selbst erfolgreicher Kickboxer, konnte sich am späten Samstagabend über ein ausverkauftes Haus freuen. Mehr als 1000 Zuschauer wollten die zehn Kämpfe in den unterschiedlichen Gewichtsklassen sehen. „Er macht das aus Leidenschaft und diesmal haben wir alles getoppt“, sagt Luba Osmanhodzic, die Frau des Promoters. Sie teilt die Passion ihres Mannes und unterstützt ihn in vielen Bereichen.

„Ein krasser Sport“

Enge Regeln sorgen dafür, dass es beim Kickboxen fair zugeht und es zu keinen ernsthaften Verletzungen kommt. Wer auf eine wüste Klopperei im Ring hofft, wird deshalb schnell enttäuscht. Ebenso schnell wurde am Samstag klar, dass im Publikum durchaus Fachkompetenz vorhanden war. Spektakuläre Treffer wurden bejubelt und mit anerkennendem Applaus bedacht. „Gute Kämpfe, ich weiß was dahinter steckt“, erklärt Herbert Wachsmann. Er war mit Sohn Julian in die Glacis-Galerie gekommen. „Schon faszinierend, wenn man dafür lebt.“ Die beiden Elchinger kennen sich bestens aus. Während der Senior früher die Boxhandschuhe übergestreift hatte, tritt nun der Sprössling in dessen Fußstapfen. „Ein krasser Sport, aber eine Boom-Sportart“, meint Benjamin Klaas, Filialleiter eines Sportfachmarktes und Mitsponsor der „Fight Night“.

Auffällig war am Samstag jedoch, dass für eine derartige Veranstaltung – die übrigens völlig ruhig und friedlich verlief – scheinbar ein hoher Sicherheitsaufwand betrieben werden muss. Ein deutlich sichtbares Polizeiaufgebot sowie Security-Personal in schwarzen Anzügen und ernsten Mienen verdeutlichten, in welcher Schublade die Sportart offensichtlich zu stecken scheint. „Wir erfüllen dieses Klischee aber nicht“, sagt Amer Osmanhodzic und lässt keine negativen Randerscheinungen zu. Er hatte sogar ein „Kuttenverbot“ erlassen. Logos und Abzeichen, die auf die Zugehörigkeit zu Gruppierungen oder Banden hinweisen, waren nicht zugelassen.

Sportlich Herausragend war schließlich das „Vier-Mann-Turnier“ in der 75-Kilo-Klasse. Amin Noukrache (Armani Palace Oberhausen) konnte dieses für sich entscheiden.

Den absoluten Höhepunkt bekam das Publikum erwartungsgemäß zum Schluss präsentiert. Die AFSO-Weltmeisterschaft in der 95-Kilogramm-Klasse sicherte sich Vladimir Tokatsynov von Siam Gym Leipzig. In einem spannenden Fight gegen Enver „The Iron Bull“ Sljivar (Top Team Zürich) war Tokatsynov bereits in Runde eins zwei Mal angeknockt. Am Ende konnte sich der Kasache trotzdem noch durch einen K.O.-Sieg den WM-Gürtel umbinden lassen.