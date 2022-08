SPD will Beleuchtung an Theater-Rückseite abschalten

Die SPD-Fraktion im Ulmer Stadtrat will die nächtliche Beleuchtung am Theater verringern. In einem vom Fraktionsvorsitzenden Martin Ansbacher unterschriebenen Brief an Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch heißt es, dass die SPD bezüglich ihres Antrags zur Prüfung der Reduzierung von unnötiger Beleuchtung aus der Bürgerschaft den Hinweis erhalten habe, „dass die dem Michelsberg zugewandte, leere Rückseite des Theaters jede Nacht bis 0.30 Uhr hell angestrahlt wird“. Dem Theater entstünde „sicherlich kein Schaden, das heißt, es werden nicht weniger Leute das Theater besuchen, wenn diese Beleuchtung einfach abgeschaltet wird“. Der OB solle daher ein Abschalten der rückwärtigen Beleuchtung veranlassen.