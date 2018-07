SPD-Politiker kämpft für Daimler- Forschungszentrum

Ein breites Bündnis aus Wissenschaft, Gewerkschaften, Wirtschaft und Politik hat sich in einem offenen Brief an den Vorstandsvorsitzenden der Daimler AG gewandt, um sich mit Argumenten gegen die geplante Schließung des Daimler-Forschungszentrums in Ulm zu wenden.

Diese Entscheidung macht viele Mitarbeiter wütend: Daimler will sein Forschungszentrum am Ulmer Eselsberg auflösen und an andere Standorte verlagern. Für die Beschäftigten dort hieße das umziehen oder einen neuen Job suchen. Heute haben sie sich bei einer Protestkundgebung für ihre Arbeitsplätze am Standort Ulm demonstriert.

Insbesondere im Hinblick auf die Zukunft des Forschungsstandortes Ulm ist es nach Ansicht des Ulmer SPD-Landtagsabgeordneten Martin Rivoir von Interesse, wie sich die Landesregierung in dieser Frage positioniert. Rivor stellte eine „kleine Anfrage“ an die Landesregierung. Unter anderem fragt er die Landesregierung, ob es aus ihrer Sicht „vernünftig und geboten“ sei, das Daimler-Forschungszentrum in Ulm zu schließen.

Außerdem will Rivoir wissen, ob sich die Landesregierung für den Erhalt des Daimler-Forschungszentrums einsetze. Und falls nein, warum sie solche Bemühungen unterlässt.

