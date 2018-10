SPD-Parteilinke Mattheis stellt nach Desaster in Bayern GroKo infrage

Nach dem Desaster für die SPD bei der Landtagswahl in Bayern steht für die Parteilinke Hilde Mattheis die schwarz-rote Bundesregierung auf dem Prüfstand. „Offensichtlich können wir uns nicht in der Großen Koalition erneuern. Also muss man Ausstiegsszenarien überlegen und sehen, wie es weitergehen kann“, sagte Mattheis am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart.

Die SPD stehe vor einer langen Phase der inhaltlichen Erneuerung mit einer Kurskorrektur. Wenn klar sei, wohin die Partei inhaltlich wolle, brauche es Personen, die diese Ziele glaubwürdig verträten.

Wie Mattheis weiter via Facebook mitteilte, gehöre die Partei allen. Man müsse eine andere Politik machen und sie könne den Satz "Wir müssen analysieren nicht mehr hören", so Mattheis. Wenn eine Erneuerung mit der Spitze nicht gehe, dann eben ohne.

Mattheis ist eine von vier stellvertretenden SPD-Parteivorsitzenden in Baden-Württemberg. Beim Parteitag im November will ihr aber die Tübinger Kommunalpolitikerin Dorothea Kliche-Behnke den Posten streitig machen. Kliche-Behnke sagte der dpa, sie werde antreten, weil der Leidensdruck in der baden-württembergischen SPD groß sei.

Sie verwies auf die letzte Umfrage, nach der die Partei im Südwesten bei 11 Prozent steht. Man traue der SPD derzeit wenig landespolitische Kompetenz zu. Sie wolle dazu beitragen, das zu ändern. Kliche-Behnke sagte, sie teile viele linke Positionen, sie befürworte aber die Forderung, dass das Flügeldenken in der SPD überwunden werden müsse.

In Bayern hatte die SPD am Sonntag 9,7 Prozent und damit ihr schlechteste Ergebnis bei einer Landtagswahl bisher erreicht.