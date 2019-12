SPD-Fraktionen fordern neue Brücke zwischen Ludwigsfeld und Wiblingen

In einem gemeinsamen Antrag schlagen die SPD-Stadtratsfraktionen aus Neu-Ulm und Ulm eine neue Brücke zwischen Wiblingen und Ludwigsfeld vor.

Wie Martin Ansbacher, der Fraktionsvorsitzende aus Ulm schreibt, sei es ein Manko, dass es zwischen den Stadtteilen keine länderübergreifende direkte Verbindung gebe. „Für gegenseitige Besuche zwischen Neu-Ulm und Wiblingen, zur Naherholung Silberwald beziehungsweise dem Badesee Ludwigsfeld – und umgekehrt – wäre eine Brücke, die den kürzesten Weg, also mit dem Fahrrad oder auch zu Fuß ermöglicht, sehr sinnvoll.“

Anstatt diesen umweltfreundlichen Varianten werde die Fahrt heute in der Regel mit dem Auto über die Iller-Autobrücke vollzogen. Es existier bereits ein Weg in Alt-Wiblingen von der Schloßstrasse zum Platzmahd über die Weihung-Brücke am Reiterhof vorbei.

Die Straße Platzmahd würde die neue Illerbrücke mit dem Iller-Radwanderweg am Kloster Wiblingen verbinden. Die Fraktionen der SPD im Stadt-/Gemeinderat Neu-Ulm und Ulm beantragen deshalb, auf Höhe Illerholzweg eine Brücke für Fußgänger und Radfahrer über die Iller zu planen, eine Machbarkeitsstudie zu erstellen und den Bau zeitnah zu realisieren.