Spatzen: Zwei Neue, ein Abgang

Am letzten Tag der Transferperiode in der Fußball-Regionalliga Südwest hat der SSV Ulm 1846 nochmal zugeschlagen. Die Spatzen verpflichteten Linksverteidiger Mergim Neziri und Offensivspieler Marcel Schmitt. Neziri (24), geboren in Göppingen und in der Jugend unter anderem für die Stuttgarter Kickers am Ball, kommt vom FC Kamza aus der ersten albanischen Liga. Schmitt (20)wechselt vom SC Freiburg II nach Ulm. Die Spatzen verlassen wird Janik Michel. Der Stürmer spielte seit Sommer 2016 52-mal für Ulm und erzielte zwölf Tore. Michel stammt aus Tübingen; dorthin zieht es den 25-Jährigen nun wegen einer Berufsausbildung.