Spatzen stolpern beim Letzten

Der SSV Ulm 1846 hat im Kampf gegen den Abstieg in der Fußball-Regionalliga Südwest wichtige Punkte verloren. Beim Tabellenschlusslicht Hessen Kassel unterlagen die Spatzen vor 1000 Zuschauern mit 0:2. Für die Mannschaft von Trainer Tobias Flitsch war es nach dem Unentschieden gegen Hoffenheim II und dem Sieg gegen Elversberg die erste Liga-Niederlage im Jahr 2018.

Die Ulmer begannen im Gegensatz zum Heimerfolg gegen Elversberg leicht verändert. Luigi Campagna fehlte wegen Gelbsperre genau wie Alper Bagceci, der aber aus beruflichen Gründen ohnehin nicht hätte spielen können. Außerdem verzichtete Tobias Flitsch zunächst auf Ardian Morina, der sich gegen Elversberg am Oberschenkel verletzt hatte.

Stattdessen standen David Braig und Thomas Rathgeber wieder von Beginn an im Sturm, zusammen mit Steffen Kienle. Gegen Elversberg wurden beide erst im Laufe des Spiels eingewechselt. Auch Volkan Celiktas kam nach einer Gelbsperre zurück in die Partie und positionierte sich im Mittelfeld. Mit dem Sturm-Trio um Braig, Rathgeber und Kienle hatte Flitsch eine deutlich offensivere Ausrichtung gewählt als noch im Spiel gegen Elversberg, in dem er auf Konter gesetzt hatte. Das rächte sich ziemlich schnell, denn bereits in der zehnten Minute traf Kassel zum 1:0 durch Marco Dawid, der den Ball nach einem 20-Meter-Solo über SSV-Torwart Holger Betz lupfte. In der Folge machten die Hessen weiter Druck und waren das aktivere Team. Es dauerte rund 20 Minuten, ehe die Spatzen etwas besser ins Spiel kommen konnten. Wirklich zwingende Aktionen hatten sie nicht. Emotionalste Szene der ersten Hälfte war eine Rudelbildung an der Mittellinie nach einem harten Einsteigen des Kasselers Sergej Schmik kurz vor dem Halbzeitpfiff. Im Anschluss sahen Schmik und der Ulmer Christian Sauter die Gelbe Karte.

Besser ging es für Ulm auch nicht weiter. Schon in der 51. Minute fiel das 2:0 der Hessen. Sebastian Schmeer sprang nach einer Ecke von Bravo Sanchez am höchsten und köpfte ein. Chancen hatten die Ulmer wenig. In der 60. Minute war es Thomas Rathgeber, der im Kasseler Strafraum zum Schuss kam, aber im Abseits stand. Torwart Niklas Hartmann hatte den Schuss aber ohnehin pariert. Auch in der 77. Minute landete der Ball verheißungsvoll im 16-Meter-Raum der Hessen. Doch wieder machten die Gäste aus Ulm nichts daraus, obwohl sie in dieser Phase gut spielten. Die Schlussphase änderte am Spielstand und der Spatzen-Niederlage ebenfalls nichts mehr.