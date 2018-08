Spatzen locker im Achtelfinale

Der Fußball-Regionalligist SSV Ulm 1846 hat seine Pflichtaufgabe in der dritten Runde des WFV-Pokals locker gelöst und das Achtelfinale erreicht. Mit 5:0 setzten sich die Spatzen vor rund 650 Zuschauern beim Kreisligisten FC Eislingen durch.

Mit den Formationen der zurückliegenden Spiele in der Regionalliga Südwest und dem DFB-Pokal hatte das, was Spatzen-Trainer Holger Bachthaler am Mittwoachabend in Eislingen auf den Platz schickte, nur bedingt etwas zu tun. Kein Christian Ortag im Tor, kein Florian Krebs, kein Steffen Kienle, kein Luigi Campagna und so weiter. Stattdessen durften neue Kräfte ran. Nicolas Jann zum Beispiel, der Zugang vom FV Illertissen, der in den ersten Spielen noch verletzt fehlte. Oder Kai Luibrand, der ebenfalls zum ersten Mal als Spatz auflaufen durfte. Sie beide dankten es ihrem Trainer mit Toren. Luibrand traf gleich doppelt.

Die ersten beiden Treffer erzielten aber zwei bekanntere Gesichter. David Braig, der in den ersten Spielen der Saison wegen einer Verletzungen gefehlt hatte, traf zum frühen 1:0 in der sechsten Minute, Thomas Rathgeber erhöhte in der 30. Minute auf 2:0. Die Ulmer waren klar überlegen und nur eine Minute nach Rathgebers Treffer erhöhte Kai Luibrand auf 3:0.

In der zweiten Halbzeit ließen es die Spatzen zunächst etwas ruhiger angehen. Janns Tor zum 4:0 fiel nach einer Standardsituation per Kopf (69.), drei Minuten später sorgte Luibrand für den 5:0-Endstand. Der Sieg der Spatzen in Eislingen war ihr erster Erfolg seit dem DFB-Pokalerfolg gegen Frankfurt vor fast zwei Wochen. In der Regionalliga hatte es seither zwei Niederlagen gegeben.